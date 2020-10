Sorpreso a vendere una dose, catanese si scaglia contro i Carabinieri

20/10/2020

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza il 59enne Filippo Raneri di Catenanuova (EN), poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. I militari, dopo aver visto l’uomo a bordo della propria auto, una Fiat Panda di colore bianco, cedere della sostanza stupefacente ad un acquirente, quest’ultimo fuggito prima del controllo, hanno deciso di bloccarlo. Il presunto pusher, appena fermato, si è scagliato contro i militari minacciandoli, per poi addirittura prendere letteralmente a calci e pugni la gazzella. Per fortuna i Carabinieri sono riusciti a bloccare ed ammanettarlo. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di marijuana, contenuti in un sacchetto di plastica di cui il 59enne aveva tentato di disfarsi alla vista dei carabinieri, 2 spinelli già confezionati, nonché una banconota da 5 euro, presumibilmente incassata dalla pregressa vendita della dose al cliente fuggito. Uno dei militari è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi di Nesima che gli hanno diagnosticato lesioni guaribili in 15 giorni. Per l’uomo sono scattati i domiciliari.

