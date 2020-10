In carcere

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato il 41enne catanese Gaetano Giuffrida, sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari lo hanno visto più volte uscire di casa e recarsi in un garage abbandonato per poi far rientro nella propria abitazione. Nel locale i carabinieri trovato oltre 1 Kg di marijuana, conservata in diverse buste di plastica nascoste sotto del materiale di risulta, circa 130 grammi di cocaina in pietra, conservata in una busta di plastica occultata dentro uno stivale di gomma. L’uomo, perquisito, aveva in tasca circa 150 euro in banconote di piccolo taglio. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Augusta.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palagonia, supportati dai colleghi del Nucleo Radiomobile, hanno arrestato il 40enne Carmine Bruno Marletta, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione.

I militari hanno visto l’uomo entrare all’interno di un immobile in fase di ristrutturazione di proprietà del suocero dell’uomo che avrebbe invece dovuto trovarsi presso la sua poco distante abitazione agli arresti domiciliari, è rimasto “sorpreso dall’intervento dei militari che lo hanno poi perquisito trovandogli nelle tasche la chiave di una serratura di sicurezza. In una cassaforte murata i militari hanno trovato 3 involucri contenenti cocaina in pietra ed in polvere, per un peso complessivo di 100 grammi, 3 dosi già confezionate della stessa sostanza stupefacente ed una di marijuana, 3 bilancini di precisione e un foglio con appunti manoscritti attinenti alle vendite della droga. L’arrestato è stato portato al carcere catanese di Piazza Lanza.