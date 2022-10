ai domiciliari

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 47enne catanese che era sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza.

La cessione di droga in diretta

I militari nel transitare in via Don Gnocchi, hanno notato un uomo a bordo di una Suzuki Ignis ferma a bordo strada, che da un finestrino stava consegnando un involucro ad un uomo che gli si era avvicinato a piedi, ricevendo in cambio una banconota. I Carabinieri sono quindi intervenuti bloccando sia il pusher che l’acquirente.

Sequestrata la droga

Il primo, identificato poi per il 47enne, è stato trovato in possesso di 17 involucri in plastica a chiusura ermetica, contenenti marijuana suddivisi in dosi di diversa grammatura, e di 340 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita, tutto posto sotto sequestro. Sulla persona del compratore è stata invece recuperata 1 dose di marijuana, pertanto lo stesso è stato segnalato, quale assuntore, alla locale Prefettura.

L’uomo ai domiciliari

Il 47enne è stato sottoposto dai militari agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, all’esito dell’udienza di convalida, ha disposto per lui la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Pubblicizza la droga su Instagram

Spaccia droga su Instagram e un pusher viene arrestato dai Carabinieri. Accade a Catania che i Carabinieri del Comando Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato un 24enne incensurato catanese per “detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti”.

Il blitz in casa

Dall’indagine condotta dai militari dell’Arma, è emerso come il 24enne informasse la clientela sulla disponibilità delle sostanze illecite servendosi delle “storie” pubblicate sul suo profilo instagram, dove comunicava il tipo di droga da poter acquistare. I militari, monitorati i contenuti social del giovane, hanno pertanto effettuato una perquisizione nell’abitazione del giovane nel quartiere Cibali. I Carabinieri hanno così rinvenuto nell’armadio e nel comodino della camera da letto, sequestrandoli 4 involucri di 3 grammi di chetamina, 2 involucri contenenti 2 grammi di ecstasy, 3 bilancini di precisione e materiale da confezionamento. Sono stati inoltre recuperati 4 flaconi di popper, una sostanza chimica in Italia di libera vendita, la cui assunzione può creare dipendenza ed effetti negativi per la salute.