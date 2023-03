Specializzati in fumo e droga da “sballo”, arrestati due spacciatori

Redazione di

04/03/2023

Fumo e droga da sballo, scattano due arresti nel Catanese e tra loro figura un Palermitano. I carabinieri durante un pattugliamento hanno notato due giovani in atteggiamenti sospetti. Una mossa ha fatto in particolare insospettire i militari dell’Arma.

I controlli sul lungomare

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un 28enne di Acireale ed un palermitano di 32. Sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due finiti nella rete dei servizi di controllo mirati contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, mentre transitavano sul lungomare di Catania, vale a dire ossia il viale Ruggero di Lauria, hanno notato i due che uscivano da un ristorante.

I sospetti

I sospetti sono nati dagli atteggiamenti dei due. Infatti hanno dapprima cercato con lo sguardo un giovane di verosimili origini africane nei pressi dell’ingresso del locale. Poi si sono avvicinati a lui con cui hanno brevemente parlato. Sono stati visti soprattutto scambiarsi qualcosa nelle mani. Un comportamento che ha attirato l’attenzione dei carabinieri. Da qui è iniziata un’indagine con un pedinamento a distanza per controllare le mosse dei due. Nel frattempo entrambi si erano allontanati a bordo di una Peugeot 208. I carabinieri li hanno seguiti, decidendo di fermarli in via Verrotti dove sono stati controllati.

I riscontri

La perquisizione personale del 32enne ha fornito riscontri rispetto ai sospetti. Trovate all’interno dei pantaloni 4 bustine di plastica contenenti stupefacente di tipo sintetico, la cosiddetta “droga da sballo”. In particolare 10 grammi di ketamina, 9 di mdma e 5 di ecstasy. I carabinieri hanno esteso la perquisizione nelle abitazioni dei due e qui è stata scoperta altra roba. In casa del 32enne, in via Plebiscito, trovati tre sacchetti di plastica contenenti con 1,350 chili di marijuana e 48 grammi di hashish. Inoltre c’era anche un bilancino di precisione ed il materiale necessario al confezionamento della droga. In casa invece del 28enne, nella frazione acese di Santa Maria La Scala, trovate alcune bustine con 3 pietre di hashish per circa 2 grammi complessivi, 10 di marijuana, 7 pillole di 2C-B e ulteriori due bilancini di precisione.

Arresti convalidati

L’autorità giudiziaria ha convalidato entrambi gli arresti, disponendo la misura cautelare del carcere.