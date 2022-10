La notizia confermata dal segretario siciliano della Lega

“Il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha appena confermato il via libera europeo al potenziamento della Stm di Catania”. A darne notizia è il segretario regionale della Lega Nino Minardo che quindi fa intravedere il sereno attorno all’azienda che potrebbe rilanciare un importante “catena occupazionale”, tra posti di lavoro diretti e indiretti.

L’investimento da oltre 700 milioni

“Un investimento complessivo di 730 milioni di euro in 5 anni – aggiunge Minardo -, 700 posti di lavoro diretti e altre centinaia con l’indotto. La notizia è splendida, il ministero dello Sviluppo economico ha seguito con attenzione e massima discrezione tutti i passaggi così come la Lega a livello nazionale e in Sicilia. Voglio ringraziare Giancarlo Giorgetti che ha dichiarato tutta la sua felicità per questo risultato importantissimo raggiunto poco prima di lasciare il ministero, un risultato che premia la nostra regione e che è un palese segnale di speranza per tutto il nostro comparto produttivo in un momento storico molto difficile”.

Le ultime notizie

Nel settembre dello scorso anno si era tenuta un’assemblea convocata dai segretari generali territoriali di Uil e Uilm alla presenza dei precari ex Stm. I quali avevano affollato il salone “Mico Geraci” in via Sangiuliano a Catania. All’epoca oltre 180 su 227 nello stabilimento Stm di Catania le lavoratrici e i lavoratori cui non sono stati prolungati i periodi di assunzione, né tantomeno proposta la stabilizzazione, dopo un paio di mesi da “summer job”. Appena una quarantina, quelli di primo contratto, sono stati confermati per sei mesi.

La carenza d’organico e i carichi di lavoro

Venne evidenziato che nelle sale produttive dello stabilimento l’organico era decisamente risicato e i carichi di lavoro eccessivi rispetto al passato. Come alle acciaierie di Sicilia, i sindacati si erano detti pronti a discutere con i vertici di Stm un percorso per stabilizzare per chi superava i 24 mesi di contratto a termine.