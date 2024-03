Sono complessivamente sette i feriti in un maxi tamponamento avvenuto in galleria lungo la tangenziale di Catania in direzione Siracusa, tra gli svincolo di San Gregorio e di Gravina di Catania. Lo scontro ha coinvolto tre autovetture ed ha paralizzato il traffico con auto rimaste letteralmente incastrate sia dentro la galleria che al di fuori.

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti dopo aver ricevuto decine di chiamate per l’incidente stradale che ha paralizzato la tangenziale del capoluogo etneo per ore.

Mezzi e persone coinvolte

Nel violento impatto sono rimaste coinvolte tre autovetture e sette persone. Si tratta di una Fiat 500 con all’interno una ragazza di 25 anni incinta, rimasta incastrata tra le lamiere e che ha riportato fratture agli altri inferiori. Per estrarla i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo e con cautela visto che era bloccata nel veicolo.

Nelle altre due auto c’erano una donna con due bambini, tutti rimasti feriti e nella terza vettura ancora altre tre persone a bordo, tra cui una coppia di anziani e un terzo bambino. Tutti hanno riportato ferite di gravità variabile ma nessuno è in pericolo di vita in base alle prima verifiche del 118 sul posto dell’incidente.

Indagini e ripristino della viabilità

La squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta ha operato insieme proprio ai sanitari del Servizio 118 per estrarre la ragazza dalle lamiere. Sul posto sono intervenute tre ambulanze che hanno portato tutti i coinvolti in ospedale.

le indagini sullo scontro sono affidate alla Polizia Stradale mentre il ripristino della viabilità al personale dell’Anas.

La sequenza degli incidenti

La prevedibile sequenza degli incidenti pasquali. Lungo l’elenco ma fra gli incidenti simili se ne registra uno avvenuto sulla statale 113 tra Palermo e Isola delle Femmine. Il bilancio è di quattro feriti, due dei quali ricoverati in codice rosso. A scontrarsi in prossimità di una curva sono state due macchine, una Ford e una Renault.era già iniziata giorni addietro.

