Reduce dal successo del tour invernale nei palazzetti, Tananai si prepara a tornare sul palco nell’estate 2025 con il “CALMOCOBRA LIVE – ESTATE 2025”. L’artista, che ha registrato numerosi sold out durante il “CALMOCOBRA LIVE 2024”, porterà la sua musica e l’energia contagiosa del suo ultimo album anche in Sicilia, con due imperdibili appuntamenti.

Palermo e Catania pronte ad accogliere Tananai

Il tour estivo toccherà prima Palermo l’8 agosto al Velodromo Paolo Borsellino, nell’ambito del Dream Pop Fest Palermo, organizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con GoMad concerti e il Comune di Palermo. Il giorno successivo, 9 agosto, Tananai si sposterà a Catania, per esibirsi all’Arena Villa Bellini, all’interno della programmazione del Sotto Il Vulcano Fest, organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest.

Biglietti disponibili online

I biglietti per entrambe le date siciliane saranno disponibili all’acquisto online a partire dalle ore 18:00 del 4 dicembre sul sito www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket Ciao tickets) e sui circuiti di vendita abituali.

Un tour estivo tra successi vecchi e nuovi

Il “CALMOCOBRA LIVE – ESTATE 2025” prenderà il via il 19 giugno a Roma e si concluderà il 5 settembre a Milano, città natale dell’artista. Durante il tour, Tananai proporrà dal vivo i brani del suo ultimo album “CALMOCOBRA”, tra cui i singoli “BOOSTER” e “PUNK LOVE STORIA”, entrambi accompagnati da videoclip ufficiali usciti nelle scorse settimane. Non mancheranno naturalmente i successi che hanno consacrato Tananai, come “VELENO” (disco di platino), “STORIE BREVI” con Annalisa (doppio disco di platino) e “RAGNI” (disco d’oro).

“CALMOCOBRA”: un album che svela un nuovo Tananai

“CALMOCOBRA”, uscito il 18 ottobre per Eclectic Records/EMI Records Italy (Universal Music Italia), ha debuttato al primo posto nelle classifiche degli album più venduti, sia in digitale che in formato fisico (CD, vinili e musicassette). Questo secondo album in studio, scritto, interpretato e prodotto dallo stesso Tananai con il contributo di Davide Simonetta, Michelangelo e Okgiorgio, e con la direzione artistica di Stefano Clessi, mostra un lato più maturo e consapevole dell’artista, capace di fondere sapientemente divertimento musicale e testi

Like this: Like Loading...