Le previsioni de IlMeteo.it

Previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta 2025: l’Italia si divide tra sole, piogge e instabilità. Nord-Ovest e Sardegna sotto l’influenza di un ciclone anglo-francese, mentre il Sud gode di temperature miti.

Un ciclone responsabile del maltempo degli ultimi giorni ha lasciato l’Italia, dirigendosi verso Polonia e Scandinavia. Tuttavia, un nuovo sistema perturbato tra Inghilterra e Francia influenzerà il meteo nel weekend pasquale.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, spiega: “Un deciso miglioramento interessa il Centro-Sud, mentre il Nord-Ovest registra ancora molte nubi per correnti umide di Scirocco”. Nelle prossime ore, il Piemonte occidentale e il Ponente Ligure vedranno piogge sparse, con nevicate sulle Alpi oltre i 1.800 metri. Altrove, il sole prevarrà, con temperature che raggiungeranno i 25°C al Sud, 23°C al Centro e 22°C in Emilia-Romagna, la regione più mite del Nord.

Pasqua: Italia spaccata in due

La domenica di Pasqua mostrerà un’Italia divisa. Un fronte collegato al ciclone anglo-francese porterà pioggia al mattino sul Nord-Ovest e in Versilia, mentre il sole splenderà sulle regioni adriatiche, dall’Abruzzo in giù, e al Sud. Nel pomeriggio, le precipitazioni si estenderanno a macchia di leopardo al resto del Nord, alla Toscana e alla Sardegna, dove il meteo peggiorerà. Il Sud e il medio Adriatico resteranno asciutti e miti. “Le temperature aumenteranno in Abruzzo e Sardegna, con punte di 27-28°C”, precisa Gussoni. A Roma, la giornata sarà soleggiata, con massime di 23-24°C. I venti soffieranno moderati da sud su Alpi, Liguria e coste tirreniche.

Pasquetta: tra sole e acquazzoni

Il lunedì dell’Angelo, o Pasquetta, alternerà sole, nubi e acquazzoni, come tradizione. Una ricerca de iLMeteo.it rivela che, negli ultimi 50 anni, una Pasquetta su tre è piovosa in Italia, con un picco del 42% a Roma. Quest’anno, la mattina vedrà pioggia in Sardegna, Toscana, Alto Lazio, Sicilia e Trentino-Alto Adige. Durante l’orario tipico dei barbecue, la probabilità di precipitazioni raggiungerà il 70-80% in Toscana, Umbria, Sardegna, Lazio interno e Triveneto. La Sicilia sarà la regione più instabile, con temporali alternati a schiarite. Nonostante l’incertezza, il meteo pasquale rientra nella norma primaverile, stagione che, dopo l’autunno, registra il maggior numero di piogge.

Contesto primaverile e variabilità

La primavera porta con sé una naturale variabilità climatica, che rende il meteo di Pasqua e Pasquetta spesso imprevedibile. Il 2025 non fa eccezione, con l’Italia che si troverà tra l’influenza di un ciclone atlantico e momenti di alta pressione. Gli esperti sottolineano l’importanza di monitorare gli aggiornamenti meteo, soprattutto per chi pianifica attività all’aperto. Le temperature, più elevate al Sud e in Sardegna, offriranno comunque opportunità per godere di giornate miti in molte località.