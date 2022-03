Operazione “Mezzaluna” della polizia nel catanese

Operazione antidroga della polizia contro un sodalizio che operava nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Agenti della squadra mobile della questura, coadiuvati dal reparto cinofili, stanno eseguendo arresti nell’ambito di un’inchiesta denominata “Mezzaluna” coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura etnea.

Le accuse

I reati contestati, a vario titolo, agli indagati sono associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Particolari sull’attività, ancora in corso, saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 nella sala riunioni del X Reparto Mobile della polizia di Catania.

Provincia crocevia di traffici di droga

La provincia catanese una volta di più si conferma un crocevia per i traffici di droga. Appena ieri in un cantiere edile sono stati scovati un arsenale di armi, droga e passamontagna. Una scoperta causale dal momento che i carabinieri si trovavano lì in realtà per un altro motivo. Poi l’intuizione di un militare dell’arma ha permesso di fare l’incredibile rinvenimento. L’attività dei militari era stata originata dalla segnalazione di un cittadino che aveva riferito d’aver notato alcuni uomini addentrarsi all’interno di un cantiere edile in via Vittorio Emanuele. Dal sopralluogo, grazie al colpo d’occhio di uno dei militari, è stato notato leggermente scostato un mattone di una parete. Al suo interno, dopo l’avvio dell’ispezione, è stata trovata una busta contenente una pistola a tamburo Smith&Wesson calibro 32, una Browning calibro 7,65 ed una Beretta 7,65, tutte con matricola abrasa; un’ulteriore Beretta provvista di numero di matricola, risultata rubata nel 2011 a Riposto, e 4 caricatori nonché ingente munizionamento calibro 7,65. L’ulteriore approfondita ispezione del rustico, ha permesso ancora di trovare 2 chilogrammi di marijuana, quasi mezzo chilogrammo di cocaina, 550 grammi di altra sostanza verosimilmente utilizzata per tagliare lo stupefacente, 4 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle singole dosi, nonché 3 paia di guanti, 4 passamontagna.