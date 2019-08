A Catania

Incidente mortale a Catania, nel quartiere Librino.

A perdere la vita un uomo di 40 anni che viaggiava a bordo di uno scooter Sh in compagnia di una donna che è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei vigili urbani giunti sul posto, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, nei pressi di una curva, finendo sopra un marciapiede. Il quarantenne nell’impatto avrebbe prima sbattuto la testa contro il palo della fermata dell’autobus e poi contro un lampione.

(foto dalla La Sicilia.it di Davide Anastasi e Santi Zappalà)