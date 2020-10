due voli settimanali a partire dal 1° dicembre

Ryanair, la compagnia aerea, ha annunciato oggi (20 ottobre) che, a seguito della domanda record da parte dei consumatori italiani, aggiungerà la nuova rotta domestica che collegherà Catania e Bari con 2 voli settimanali.

Attraverso queste frequenze aggiuntive, Ryanair sosterrà ulteriormente l’economia regionale, il turismo locale e renderà più facile per gli italiani fare visita ai loro amici e parenti in un momento in cui molte compagnie aeree stanno riducendo i collegamenti.

I voli aggiuntivi saranno operativi a partire dal 1° dicembre 2020.

I clienti italiani di Ryanair possono ora prenotare una vacanza sul territorio nazionale fino a marzo 2021, volando con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i propri clienti e l’equipaggio.

Jason Mc Guinnes, Direttore commerciale di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la nuova rotta domestica Catania-Bari, operativa a partire dal 1° dicembre 2020. L’Italia è uno dei maggiori mercati di Ryanair e vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica, la connettività regionale e il turismo in tutto il Paese.

I clienti italiani di Ryanair possono ora prenotare una vacanza sul territorio nazionale fino a marzo 2021 beneficiando di questa nuova rotta, con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i suoi clienti e l’equipaggio.

Per festeggiare, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli €9.99, per viaggi dal 1 dicembre fino alla fine di febbraio 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 22 ottobre. Poiché queste incredibili tariffe basse andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perderle”.

Nico Torrisi, l’amministratore delegato di SAC, società che gestisce l’aeroporto di Catania, ha commentato:

“Siamo molto soddisfatti che Ryanair abbia attivato la nuova rotta per Bari, consentendo a Puglia e Sicilia di essere più vicine. L’investimento della compagnia irlandese rappresenta un importante segnale di vivacità del mercato, in un momento di crisi mondiale, e una conferma dell’appeal del nostro scalo e del nostro territorio”.