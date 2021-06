Continuano i controlli

Scatta il sequestro della Guardia di Finanza di Catania di circa 9000 calendari contraffatti

Erano privi del logo ufficiale «Uefa Euro 2020»

Controlli nella catena di smistamento e rivendita dei prodotti

I Finanzieri della Compagnia di Catania hanno effettuato un maxi sequestro di calendari calcistici del torneo “EURO 2020”. È il bilancio dei controlli anti contraffazione messi in campo dalla Guardia di Finanza etnea, in occasione dell’evento calcistico europeo.

Azione anti contraffazione della Finanza

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Catania hanno effettuato controlli presso i distributori locali al fine d’interrompere la catena di smistamento e rivendita dei prodotti tutelati dal diritto d’autore. Contrastare efficacemente la contraffazione, infatti, vuol dire anche salvaguardare il tessuto produttivo italiano che, alla luce del particolare momento emergenziale, è divenuto più vulnerabile alle fenomenologie illecite e agli interessi criminali.

Il sequestro a Catania

Sono stati sequestrati di circa 9.000 articoli contraffatti con simboli del torneo calcistico privi del logo figurativo “UEFA EURO 2020TM” – requisito fondamentale a testimonianza della genuinità del prodotto.

Si tratta del logo che nei calendari in sequestro non è stato apposto per indicarne l’autenticità degli articoli. Infatti l’utilizzo del trofeo, la coppa UEFA, in qualsiasi oggetto deve sempre essere associato all’apposizione del marchio originale.