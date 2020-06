Il video del nostro lettore Biagio Sapuppo

“L’hai vista? Una coda! Lei è! Finalmente! Una balena! Ho visto una balena per la prima volta”. È entusiasta il ragazzo che ha ripreso una balena che passa davanti alla scogliera che si trova a Nord-Est di Catania. Il grosso cetaceo è stato avvistato ieri mattina attorno alle 11 e grande è stata la sua sorpresa mentre si trovava in compagnia del padre. Il video è stato realizzato dal nostro lettore Biagio Sapuppo che ha inviato alla redazione il video in cui si intravede il passaggio del grande animale.

Una sorpresa per padre e figlio che hanno visto passare dalle acque blu dello specchi di mare che si trova tra Catania e Aci Castello una balena dalla lunghezza di circa 9 metri.

Sono numerosi gli avvistamenti di balene in Sicilia. A Palermo un avvistamento di un bellissimo esemplare di balena è avvenuto nei primi giorni del mese di giugno. L’avvistamento nel mare di Palermo è diventato virale sui social e il video sta facendo registrare migliaia di condivisioni. E’ successo nel corso della mattina di ieri, 7 giugno nello specchio di mare al largo di Villa Igiea, a Palermo. Un bellissimo esemplare di balena, è stato immortalato tra lo stupore di chi ha ripreso la scena. “Guarda come sfiata”, diceva chi ha ripreso il video e pubblicato le immagini sui social. Il video di Miki Scavone, è stato pubblicato sul gruppo Facebook Meteobilli, da Pippo Tranchina.

Non solo balene nei mari siciliani ma anche delfini e orche. Un gruppo di tre orche era stato avvistato nello Stretto di Messina nei mesi scorsi. Ma ad attrarre l’attenzione delle cronache è stata la balena codamozza. il grande cetaceo sta vagando per il Mediterraneo priva della cosa posteriore. È seguita da varie associazioni animaliste che hanno a cuore le sorti dell’animale. In Sicilia è stata avvistata nei giorni scorsi a Messina e a Catania. Negli ultimi giorni è stata però avvistata in Liguria.