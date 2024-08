Un uomo di 77 anni, appassionato di pesca, è stato ritrovato senza vita nelle acque del porto di Catania nel pomeriggio di ieri. L’anziano, come faceva abitualmente, era uscito stamattina presto per andare a pescare con la canna al molo di levante, ma a differenza del solito non ha fatto ritorno a casa per pranzo.

La scomparsa e le ricerche

I familiari, non vedendolo tornare, si sono recati al porto e hanno ritrovato l’auto dell’uomo parcheggiata e gli effetti personali da pesca, ma nessuna traccia del 77enne. Preoccupati, hanno lanciato l’allarme e chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto si sono precipitate le squadre dei Vigili del Fuoco del nucleo sommozzatori e della sezione navale che, avviate le ricerche in mare, hanno individuato il corpo ormai privo di vita dell’anziano nei pressi di una nave attraccata al porto. Il cadavere è stato affidato ai militari della Capitaneria di Porto, intervenuti insieme a personale della Polizia di Stato, in attesa dell’arrivo del medico legale.

Indagini

Ancora da chiarire le cause della tragedia. Forse un malore improvviso o una caduta accidentale in mare che non ha lasciato scampo all’uomo. La dinamica esatta dell’accaduto è ora al vaglio degli inquirenti.

Tredicenne muore in spiaggia dopo un malore, tragedia sotto gli occhi dei bagnanti

Tragedia in un lido di Raffadali in provincia di Agrigento. Accusa un malore mentre si trova in spiaggia e muore sotto gli occhi degli altri bagnanti nonostante i tentati di soccorso in loco da parte del 118. La vittima è un ragazzo di appena tredici anni e apparentemente è morto per un arresto cardiaco. La tragedia si è consumata sulla spiaggia delle Pergole, a Realmonte, nell'Agrigentino. A lanciare l'allarme sono stati i numerosi bagnanti che stavano trascorrendo una tranquilla giornata di mare.