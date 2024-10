Sono sette i Buyers internazionali presenti nel territorio aretuseo per il secondo “Post Tour” promosso da CNA in Sicilia e a Siracusa. Anche nel 2024 la Confederazione ha confermato l’impegno di completare l’attività di promozione territoriale sviluppata all’interno della fiera TTG Travel Experience, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, con la presenza di operatori statunitensi, neozelandesi, tedeschi e del Kazakistan. Un percorso avviato nel gennaio 2023 con la presenza dei vertici della fiera proprio a Siracusa e che oggi continua con l’obiettivo di far conoscere sul campo le principali at-trazioni del nostro territorio, dalle più gettonate destinazioni di Siracusa e Noto a quelle meno battute ma piene di tradizioni e identità. Per tali ragioni il Post Tour toccherà anche le realtà di Avola con una visita dell’area sud e Palazzolo Acreide con l’area interna.

I Buyers effettueranno cooking class, esperienze artigianali connesse alla lavorazione delle ceramiche, della pietra, della fotografia, del papiro, della navigazione da diporto, dell’enogastronomia e delle produ-zioni dolciarie. Tanti ambiti specifici del nostro artigianato ed in genere del nostro saper fare e del lifestyle siciliano. Un modo per caratterizzare l’offerta e sviluppare quel turismo esperienziale che CNA propone da oltre 6 anni nell’isola ed in provincia.

“Abbiamo scelto di effettuare un ulteriore step di crescita dopo la partecipazione di questi anni alla fiera del TTG di Rimini – afferma Maria Iangliaeva Gallitto presidente di CNA Turismo Sicilia – con l’obiettivo di concretizzare ulteriormente gli sforzi per attrarre segmenti spendenti di turismo internazionale. “La nostra organizzazione – prosegue Gallitto – ha individuato, come obiettivo principale, la valorizzazione dell’autenticità delle esperienze, dei prodotti e dello stile di vita siciliano che negli ultimi anni ha avuto una richiesta forte ed oggi sempre più crescente da parte dei tour operator di tutto il mondo”.

“Promuovendo l’autenticità che può essere trovata nei piccoli paesi e villaggi fuori dai circuiti classici, Cna Turismo crea importante visibilità a livello internazionale non solo ai territori, coinvolgendo le amministra-zioni locali, ma soprattutto alle piccole e preziose realtà legate all’artigianato artistico, alla cucina locale, ai prodotti tipici, feste tradizionali, settori moda e gioielleria. Si crea così un suolo fertile per far emergere i giovani talenti nei settori più vari, dall’accoglienza alla ristorazione, dalle guide turistiche ai trasporti, dalla produzione locale di qualità e commercio agli eventi culturali”.

“Siamo solo all’inizio del percorso – conclude – che già sta dando grandi soddisfazioni. Per la prossima edi-zione vogliamo coinvolgere sempre più professionisti nella creazione dei pacchetti e nell’attività promo-zionale. La presenza capillare e costante, grazie alle centinaia di funzionari, collaboratori e dirigenti su tutto il territorio regionale, garantisce il supporto professionale a tutte le aziende che credono nella Sicilia e nel suo futuro nel campo del turismo sostenibile con contenuti di grande valore”.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.