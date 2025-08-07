Capaci si prepara ad accogliere la prima edizione del Blues e Soul Festival, in programma nelle serate dell’11, 12 e 13 agosto 2025 in piazza Cataldo. Un evento musicale unico nel suo genere per il territorio, dedicato agli appassionati di Blues e Soul, che vedrà alternarsi sul palco tre artisti d’eccezione: Osvaldo Lo Iacono, Joe Chiariello e Umberto Porcaro.

Madrina, direttrice artistica e conduttrice del festival sarà la cantante palermitana Daria Biancardi, presenza fissa in tutte e tre le serate con la sua voce potente e carismatica. L’evento è patrocinato dall’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana, dal Comune di Capaci ed è prodotto da Gianfabry Production.

«Sono felice ed onorata di dare inizio a questa manifestazione che chiama a raccolta gli amanti del Blues e del Soul e che soprattutto nel Palermitano non si vedeva da tanto tempo – dichiara Daria Biancardi – Le ultime che ricordo si sono svolte ad Alcamo qualche anno fa ed ho un ricordo bellissimo. Il fatto che Capaci si sia messa in primo piano per un evento che richiamerà artisti nazionali e internazionali, e gli amanti del genere, in un evento che mi vede madrina come direzione artistica, mi lusinga e mi onora».





L’artista sottolinea anche l’importanza simbolica dell’iniziativa: «Capaci è una perla che vorrei fosse conosciuta dagli altri non solo per la strage del ’92, ma per il mare meraviglioso e per un movimento artistico. È doveroso ringraziare il Comune di Capaci e Gianfabry Production per questa possibilità».

Biancardi ha curato personalmente la selezione degli artisti: «Ho chiamato i tre artisti più significativi, due riconosciuti a livello internazionale: Osvaldo Lo Iacono e Umberto Porcaro. Poi un chitarrista blues bravissimo come Joe Chiariello che si affaccia anche lui al pubblico internazionale. Un giovane che ho già avuto modo di apprezzare nel 2023 all’Italian Blues Challenge che si è svolto sulle Alpi. Io ho vinto e la vittoria mi ha portato in Portogallo. Lui è arrivato secondo rivelandosi un grandissimo artista. Mi fa molto piacere proporre questa fantastica triade in questa prima edizione – conclude l’artista palermitana – sperando che questo evento possa avere un prosieguo anche nei prossimi anni e diventare un appuntamento fisso per gli amanti del genere».





Grande soddisfazione per la prima edizione dell’evento musicale viene espressa anche dal sindaco di Capaci, Pietro Puccio, che commenta così l’iniziativa: «Il Blues e Soul Festival rappresenta un’opportunità importante per Capaci, non solo dal punto di vista culturale e musicale, ma anche per l’immagine e la valorizzazione del nostro territorio. Siamo felici di ospitare un evento che porta sul nostro palco artisti di calibro nazionale e internazionale e che consente al pubblico di vivere tre serate di altissimo livello musicale. Ringrazio Daria Biancardi per l’impegno, la passione e la qualità con cui ha curato la direzione artistica e Gianfabry Production per aver creduto in Capaci. Il nostro obiettivo è che questo festival diventi un appuntamento stabile, capace di attirare sempre più visitatori e contribuire a raccontare una Capaci viva, accogliente, ricca di cultura e pronta a guardare avanti senza mai dimenticare il proprio passato».





A pensare che un evento del genere possa essere un appuntamento annuale importante per il comune di Capaci è l’assessora alla Cultura e all’Ospitalità, Fiorenza Giambona: «È con grande orgoglio che annunciamo la prima edizione del Capaci Blues&Soul Festival. Un evento musicale e culturale di rilievo che rappresenta un’importante occasione per la nostra comunità di riunirsi e celebrare la musica. Siamo entusiasti di poter offrire alla nostra cittadinanza e a chi verrà a trovarci a Capaci l’11, il 12 e il 13 agosto un’esperienza emozionante. Il nostro auspicio – afferma Giambona – è che questo festival possa diventare un appuntamento fisso nella nostra agenda culturale, crescendo di anno in anno e diventando sempre più, non solo un simbolo della nostra identità territoriale, ma anche un punto di riferimento per chi ama la musica. Ringraziamo l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – conclude l’Assessora – e tutte le persone che hanno lavorato per realizzare questo progetto».

L’appuntamento con Blues e Soul Festival è per l’11, 12 e 13 agosto a Capaci, in piazza Cataldo. L’ingresso è libero.

Luogo: Capaci, piazza Cataldo, CAPACI, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.