“La previsione di un fondo aggiuntivo triennale per i disabili gravissimi, finalizzato all’erogazione dell’assegno di cura, è senza dubbio una misura giusta e necessaria. Ma non possiamo ignorare come l’attuale dotazione finanziaria aggiuntiva non è sufficiente a soddisfare tutte le domande già presentate per il 2025”.

Così l’on. Giuseppe Lombardo, deputato regionale di Grande Sicilia, intervenendo all’Ars per richiamare l’attenzione del Governo regionale sulla necessità urgente di integrare le risorse destinate all’assistenza dei soggetti non autosufficienti.





“Abbiamo discusso ampiamente in Commissione Bilancio – prosegue Lombardo – e ho già evidenziato come le risorse stanziate non riescano a coprire neanche il fabbisogno relativo all’anno in corso. L’assessorato alla Famiglia ha inoltrato al Governo una richiesta precisa, che merita una risposta altrettanto precisa. Non possiamo permetterci il lusso di restare inerti di fronte a un diritto fondamentale come quello all’assistenza”.

Altro tema fondamentale, quello degli ASACOM (gli assistenti alla comunicazione per gli studenti disabili) su cui Lombardo richiama ancora una volta l’attenzione di tutte le forze politiche.





“Abbiamo cercato di inserire in questa manovra una norma con risorse aggiuntive per il servizio Asacom, ma purtroppo non si è registrata un’adeguata condivisione politica che potesse permettere di concretizzarla. Eppure, il servizio si regge solo su fondi comunali. Le città metropolitane, i liberi consorzi e soprattutto i comuni soffrono ogni anno di più sotto il peso di una domanda crescente. Anche l’ANCI ha chiesto con forza una risposta strutturale”.

“Serve un intervento concreto e tempestivo – conclude l’on. Giuseppe Lombardo – per dare certezze alle famiglie, agli enti locali e a tutti coloro che attendono risposte e sostegno”.

