28 ottobre 2024 – Nel fine settimana dal 25 al 27 ottobre la città di Messina ha ospitato, per la seconda volta, un grande appuntamento di sport paralimpico. Presso il PalaRescifina della città di Messina sono andati in scena tre grandi appuntamenti della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB): il Campionato Italiano assoluto, la Coppa Italia e il torneo Dir. La manifestazione è stata indetta dalla federazione ed organizzata da Mediterranea Eventi con la compartecipazione del Comune di Messina.

La tre giorni si è aperta con l’esecuzione dell’inno da parte della Banda Musicale del Comando della Brigata Meccanizzata Aosta, alla presenza del sindaco di Messina Federico Basile, dell’assessore allo sport Massimo Finocchiaro, del delegato provinciale CIP Messina Francesco Giorgio e del consigliere nazionale AISM Angelo La Via, oltre al presidente FPICB Francesco Bonanno.

Numerosi i verdetti espressi, a cominciare dal titolo italiano assoluto femminile singolare, specialità RNU e ITSF, vinto da Angelita Alles del club Polha Varese che ha battuto in finale Maria Luigia Civili de Gli Audaci Roma. Per le due atlete anche il diritto a partecipare ai primi Campionati del mondo di calcio balilla paralimpico femminile in programma a Zaragoza (Spagna) dal 23 al 25 giugno 2025. Il Campionato Italiano Assoluto maschile categoria doppio open, specialità RNU e ITSF classificazioni miste, va a Daniele Riga e Domenico Smario, seguiti sul podio da Corrado Montecaggi e Luigi Iannone, mentre al terzo posto la coppia di Mediterranea Eventi formata da Dino De Leo e Daniele Costantino. Nel Doppio ITSF vittoria per Daniele Riga e Domenico Smario, seconda piazza per Luigi Iannone e Corrado Montecaggi, terzo posto per Roberto Silvestro e Paolo De Florio. Nel singolo maschile specialità RNU e ITSF classificazione TS1 vittoria per Roberto Silvestro, seguito dagli atleti di casa Daniele Costantino e Massimo Chiappini. Il singolo maschile specialità RNU classificazione va a Cristian Guizzardi, secondo posto per Francesco Valente e terzo posto per Vito Loris Bonaldo. Nel singolo maschile specialità ITSF classificazione TS2 medaglia d’oro per Francesco Valente, argento per Gianpaolo Rossi, bronzo per l’atleta di mediterranea Eventi Francesco Vento. Il singolo maschile specialità RNU e ITSF classificazione TS3 se lo aggiudica Daniele Riga, seguito da Corrado Montecaggi e Luigi Iannone.

Nella Coppa Italia successo per la coppia composta da Paolo De Florio e Daniele Riga del team Pohla Varese – Abruzzo Miltisport davanti a Rotino-Smario (ASD In Movimento di Leonforte). Ultimo gradino del podio per la coppia Silvestro-Sonza (Pohla Varese).

Durante la tre giorni a Messina è stato organizzato anche il Torneo DIR vinto dalla coppia composta da Cristina De Michele e Giuseppe Spadaro che in finale ha battuto il duo Stabile-Ervini. Terza piazza per la coppia Callari-Farrugio.

Anche quest’anno a Messina si è svolta la cerimonia di assegnazione dell’Omino d’oro, riconoscimento ideato dal presidente Francesco Bonanno per premiare atleti, tecnici e dirigenti che hanno contributo alla crescita del movimento del calciobalilla paralimpico. I premiati del 2024 sono stati: Alfredo Finanze (presidente Mediterranea Eventi), Mirko Ferri (dirigente FPICB), Paolo De Florio (atleta FPICB), Domenico Smario (atleta FPICB), Teresa Franco e Marco Magnani (arbitro FPICB).

“Abbiamo introdotto la nuova classificazione funzionale e abbiamo visto veramente che indipendentemente dalle disabilità siamo riusciti ad assegnare i titoli a ognuno nella propria classe con oltretutto due specialità, internazionale e regolamento RNU nazionale – ha commentano un soddisfatto Bonanno al termine della manifestazione -. Questa è la svolta del mondo del calcio balilla perché ci farà crescere e permetterà a nuovi atleti di avvicinarsi a questa disciplina. Abbiamo tante nuove idee per portare il calcio balilla ad altissimi livelli”.

“Desidero ringraziare la città di Messina e il sindaco che ci ha permesso di organizzare questo importante appuntamento e soprattutto regaleremo altre importanti pagine di sport del calcio balilla paralimpico”, ha aggiunto Bonanno annunciando la donazione di 14 tavoli altre alla candidatura di Messina come tappa del Campionato del Mondo di calcio balilla nel 2026.

“Con grande entusiasmo – ha commentato il primo cittadino Federico Basile – annunciamo ufficialmente che la nostra città ospiterà una prestigiosa tappa del Campionato di Calcio Balilla Paralimpica Internazionale nel 2026. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per celebrare l’inclusione e lo spirito sportivo, riunendo atleti da tutto il mondo in una competizione che esalta la determinazione e l’abilità. Sarà un’occasione imperdibile per assistere a partite emozionanti e per sostenere il valore dell’integrazione attraverso lo sport, promuovendo la solidarietà e l’uguaglianza. Inoltre. la Federazione Italiana ha annunciato che donerà 14 tavoli da gioco di calcio balilla alle scuole che hanno partecipato all’evento di Messina con l’obiettivo di promuovere lo sport e l’inclusività tra i giovani”.

Spazio anche all’evento Sfida il Campione dove tanti appassionati e curiosi hanno sfidato i campioni Walter Sampieri, Marco Bertelli e il presidente Bonanno.

Per coinvolgere gli studenti e promuovere questa disciplina è stato organizzato anche il “Torneo Interscolastico di calcio balilla Città di Messina”. Tra gli Istituti di scuola secondaria di primo grado: primo posto per Renato Laganà, Maya Cettina La Motta, Teresa Amelia Pasquale dell’IC Ugo Foscolo di Taormina; secondo posto per Andrea Quartuccio, Gaia Liardo, Giuseppe Ilardo dell’IC Elio Vittorini di Messina e terzo posto per Andrea Lo Faro, Andrea Scandura, Gioele Berenato dell’IC Elio Vittorini di Messina. Nel torneo riservato agli istituti di scuola secondaria di secondo grado hanno prevalso Giuseppe Consolo, Aurora Morano, Davide Spanò dell’ISS Felice Bisazza di Messina; medaglia d’argento per Andrea Bonsangue, Cristiano Bonarrigo, Michele D’Amico dell’IIS Maurolico di Messina e terzo posto per Andrea Sciavicco, Francesco Pacino dell’ISS Felice Bisazza di Messina.

“Un ringraziamento infine a tutti gli attori di questo evento, alla società Mediterranea Eventi e a tutti gli sponsor”, ha concluso il presidente Bonanno.

La manifestazione è stata organizzata grazie al sostegno di partner (Superabile INAIL, RobertoSport, OFFCar, Autonomy, Studio3A, Handytech, Omnia Eventi, KiFra Comunicazione&Eventi) e di Institutional local partner (AISM Sicilia, Triptop Tour Operator, LustruILuna, Anglat Messina, New Delta, Birrificio Messina, Eureka Office).





