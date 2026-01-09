L’Amministrazione comunale di Trappeto si prepara ad affrontare il nuovo anno, proseguendo nel piano di rilancio che già tanti risultati ha permesso di incassare nel 2025. Opere pubbliche, interventi sul sociale e di tipo gestionale stanno trasformando Trappeto in un modello di efficienza amministrativa.

Priorità alla sicurezza e allo sviluppo costiero. La Giunta ha varato il nuovo Piano di Protezione Civile e il PUDM (Piano Utilizzo Demanio Marittimo), strumenti strategici attesi da anni. La solidità dell’azione amministrativa è stata suggellata dall’approvazione del bilancio di previsione 2026/2028.





Il Comune, inoltre, ha mediato per sbloccare interventi di portata straordinaria, tra cui: la riqualificazione delle Case Popolari, con un importo di 588.000 euro, finanziato dall’IACP; la messa in sicurezza idraulica e riattivazione delle Sorgenti San Giuseppe, per un investimento da 750.000 euro, erogati dall’ATI Palermo – Amap.

L’elenco dei lavori terminati testimonia un’attenzione completa per il territorio, a partire dell’edilizia scolastica e sportiva. Di particolare importanza la ristrutturazione della Scuola ex Maria Pia di Savoia, con un importo di oltre due milioni di euro; i lavori in corso – e la consegna a breve – del nuovo asilo nido, finanziato con 480.000 euro di fondi PNRR; il recupero della palestra della scuola media “Danilo Dolci” e la demolizione delle vecchie tribune dell’impianto sportivo S. Militello.





Sul fronte culturale e turistico si segnalano il restauro della Chiesetta dell’Annunziata con la sua tela storica, del museo del Mare e la riqualificazione del Lungomare Ciammarita, del Casello e della nuova area fitness.

Centrale per l’Amministrazione l’attenzione per l’ambiente e i servizi: installato il sistema “Mangiaplastica”, nuove pensiline bus, colonnine di ricarica elettrica e messa in sicurezza via S. Vitale.

Il percorso di crescita prosegue nel 2026 con l’imminente ampliamento dell’illuminazione pubblica nelle zone periferiche. Sono già stati ottenuti i fondi per il marciapiede di collegamento con il Cimitero e per l’acquisto di un nuovo Scuolabus.





In fase di finanziamento si trova l’intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico, per un importo di 900.000 euro, mentre è già partita la progettazione per il nuovo Impianto Sportivo Polifunzionale, per i nuovi loculi cimiteriali e per la riqualificazione dell’area esterna della scuola elementare, lato via Fiume.

Accanto alle grandi opere, l’Amministrazione ha posto al centro la persona, potenziando i servizi sociali per garantire inclusione a ogni cittadino. Tra le iniziative principali: l’attivazione dei centri estivi per i minori e la distribuzione dei voucher sport, strumenti essenziali per garantire il diritto allo svago e alla salute.

Sul fronte del contrasto alla povertà è stato potenziato il banco alimentare e sono stati implementati il servizio civico e i progetti PUC (Progetti Utili alla Collettività), valorizzando la dignità del lavoro. Grande attenzione è stata rivolta anche all’assistenza domiciliare ed educativa, con un impegno specifico sull’inclusione scolastica attraverso il servizio Asacom e il rimborso del trasporto pubblico per gli studenti.





Oltre alle politiche sociali, è stata garantita una gestione moderna delle risorse attraverso nuovi strumenti normativi: approvati il Regolamento Generale delle Entrate Comunali e quello del Canone Unico Patrimoniale, essenziali per semplificare tributi e occupazioni.

Il sindaco Santo Cosentino ha espresso profonda soddisfazione per i traguardi storici raggiunti, frutto di un intenso lavoro di squadra che ha visto protagonisti la Giunta, il Consiglio e gli uffici comunali, uniti da un unico obiettivo: il benessere della comunità.

“I risultati che presentiamo oggi – ha detto il primo cittadino – sono il frutto di una programmazione seria e di un impegno corale. Abbiamo lavorato incessantemente per intercettare finanziamenti e, soprattutto, per ristabilire un dialogo costante con gli enti preposti. Alcune delle opere realizzate, come gli interventi sulle case popolari o l’efficientamento delle sorgenti, sono il risultato di questa costante attività di interlocuzione istituzionale. Un ringraziamento va a tutti gli uffici comunali e a chi ci ha supportato, primo fra tutti l’onorevole Marco Intravaia, per la sua vicinanza e attenzione verso il nostro territorio. Chiudiamo – ha concluso Cosentino – un anno straordinario per quanto riguarda i cantieri e ne apriamo una di progettazione ambiziosa. Il nostro impegno non si ferma: continueremo a lavorare ogni giorno per una Trappeto sempre più bella, moderna e vivibile”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.