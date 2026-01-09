Si è svolta presso la Sala Consiliare del Comune di Buccheri la conferenza stampa di presentazione del progetto “Nonni Digitali: connettere le generazioni”, un’iniziativa dedicata alla promozione dell’invecchiamento attivo e alla riduzione del divario digitale che coinvolge la popolazione anziana del territorio.

Il progetto è finanziato dalla Regione Siciliana Assessorato alla Famiglia nell’ambito dell’Avviso “Invecchiamento Attivo”

All’incontro hanno preso parte il Sindaco di Buccheri, dott. Alessandro Caiazzo, la neo Assessora alla Famiglia, dott.ssa Giusy Zappulla, e i referenti dell’Associazione Ma, promotrice e organizzatrice del progetto, Andres Ruiz e Mara Di Stefano. La conferenza ha rappresentato un momento di confronto e condivisione con la comunità, sottolineando il valore sociale e istituzionale dell’iniziativa.





Il progetto “Nonni Digitali”, della durata complessiva di sei mesi, si svolgerà presso la sede dell’Unitre di Buccheri, scelta come luogo simbolico e operativo per favorire il coinvolgimento non solo degli utenti dell’associazione, ma dell’intera comunità locale. Le attività saranno organizzate attraverso appuntamenti a cadenza bimensile, concordati con l’Amministrazione comunale e con gli stessi partecipanti, al fine di garantire un percorso accessibile, condiviso e rispondente ai reali bisogni degli anziani.





Nel corso della conferenza è stato evidenziato come il progetto punti a rafforzare l’autonomia degli anziani attraverso percorsi di alfabetizzazione digitale, uso consapevole e sicuro delle tecnologie, accesso ai servizi online e promozione del benessere e della partecipazione sociale. Particolare attenzione sarà riservata alla dimensione comunitaria e relazionale, con l’obiettivo di contrastare l’isolamento e valorizzare il ruolo attivo delle persone anziane nella vita del territorio.

L’Amministrazione comunale ha ribadito il proprio sostegno all’iniziativa, riconoscendo nel progetto “Nonni Digitali” un’opportunità concreta per accompagnare la trasformazione digitale in modo inclusivo e attento alle fasce più fragili della popolazione. La collaborazione tra istituzioni e associazionismo locale rappresenta, ancora una volta, un modello virtuoso di rete territoriale al servizio della comunità.

Con l’avvio delle attività nei prossimi mesi, “Nonni Digitali” si propone di diventare un punto di riferimento per la cittadinanza, contribuendo a costruire una comunità più consapevole, inclusiva e solidale.

