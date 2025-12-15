Venerdì 12 dicembre, la sala Martorana Fumagalli di Villa Butera a Bagheria si è trasformata in un palcoscenico di sport, emozioni e storie straordinarie, grazie alla XIII edizione del Premio Azzurri d’Italia – organizzato dalla sezione palermitana dell’Associazione presieduta da Antonio Selvaggio – e al Running Sicily – Trofeo Packitalia, circuito internazionale di corsa su strada, ideato da Nando Sorbello, che ha celebrato i vincitori del 2025, alzando, allo stesso tempo, il sipario sull’edizione 2026.

Le luci della platea, alla presenza del Sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli e dell’Assessore allo sport, Elisa Insinga, si sono accese innanzitutto su Maria Colajanni (Cus Palermo), mezzofondista da 2’00”71 negli 800 metri, alla quale è stato consegnato il Premio intitolato all’ex velocista azzurro, Roberto Cecchinato.

Gli altri riconoscimenti sono andati a: Federica Cernigliaro, maratoneta dell’ASD Atletica Bagheria; Tommaso Ticali, storico tecnico con 43 titoli italiani ottenuti dai suoi atleti; Alessandro Nicolini, arbitro di pallacanestro di Serie A; Sofia Picone (Ju Jitsu), campionessa mondiale U16; Sofia Giunchiglia, stella della vela; Francesco Palpacelli, coach protagonista della rinascita di Marco Cecchinato; Angelo Giglio, riferimento nazionale della medicina sportiva; Davide Migliore primo al campionato europeo FIJLKAM 2025 di judo adattato; Sicilia Running Team, vicecampione d’Italia a squadre di corsa su strada; Elisa Corallo, protagonista della pesca in apnea e unica nella storia a vincere una gara assoluta superando anche gli uomini; Giovanni Lombardo triatleta internazionale, già campione italiano junior di Aquathlon; Riccardo Cultore dominatore multidisciplinare con 10 titoli italiani conquistati tra triathlon, duathlon e aquathlon; e Riccardo La Mantia, giovanissimo nuotatore paralimpico che nel 2025 ha conquistato tre titoli italiani FISDIR.

Il premio speciale per l’editoria è stato, invece, assegnato alla Famiglia del compianto Enzo Speciale. La manifestazione è stata presentata dalla giornalista Valentina Bongiovanni con Massimo Vento.

“Il Premio Azzurri d’Italia – ha sottolineato Antonio Selvaggio – rappresenta un manifesto dei valori dello sport e, anche quest’anno, abbiamo scelto di unirli idealmente al Running Sicily per dare un messaggio chiaro: la Sicilia è terra di talenti, di passione e di organizzazioni capaci di raccontare, attraverso lo sport, identità e comunità”.

Accanto ai premi degli Azzurri, la serata ha incoronato anche i protagonisti del Running Sicily Trofeo Packitalia 2025: nella classifica a squadre ha dominato, sia al maschile sia al femminile, la Trinacria Palermo del presidente Massimo Arena, protagonista di un’annata straordinaria. “Il circuito continua a crescere e ad attirare atleti di livello internazionale – ha spiegato Nando Sorbello –chiudiamo un’edizione di altissimo livello e annunciamo un 2026 ricco di emozioni, di nuove sfide e di un percorso che farà scoprire luoghi straordinari”.

Anche il prossimo anno, il circuito Running Sicily sarà articolato in 5 tappe che, idealmente uniscono storia, mare e tradizione: l’esordio assoluto della Run2Castles, 10,6 km da Acicastello al Castello Ursino di Catania il 6 gennaio; il 22 febbraio la 41ª Lifestar Malta Marathon; il 14 giugno la 10 km del Castagno dei Cento Cavalli a Sant’Alfio; il 18 ottobre la Palermo International Half Marathon; e l’1 novembre la chiusura a Bagheria con il Trofeo del Mare (organizzato da Tommaso Ticali) che torna dopo 8 anni all’interno del circuito. “Siamo contenti di vedere il Trofeo del Mare tornare al centro di un progetto così importante – ha detto Ticali – lo sport deve continuare a raccontare questo territorio”.

