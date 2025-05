“Primo Levi diceva che non c’è futuro senza memoria. E con questo spirito abbiamo deciso di accogliere subito l’invito della Fondazione Falcone e aderire al progetto che prevede la realizzazione di un museo dedicato alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”.

Con queste parole Fabrizio Quagliuolo, amministratore delegato di AQua VERA spa, commenta la decisione dell’azienda di avviare una collaborazione con la Fondazione Falcone, impegnata da anni nel preservare e promuovere il ricordo del magistrato assassinato dalla mafia il 23 maggio 1992, insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della sua scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

Acqua Vera, unica acqua distribuita su tutto il territorio nazionale ad avere un sito produttivo in Sicilia, ha voluto sostenere il “Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, sposando il progetto ideato dalla Fondazione per continuare a diffondere i valori della memoria e della legalità.

“Da anni – aggiunge Fabrizio Quagliuolo – abbiamo scelto di investire in Sicilia perché la riteniamo una terra meravigliosa. Questo progetto è un ulteriore impegno, da parte nostra, per onorare il sacrificio di chi ha dato la vita per questa splendida isola. Se oggi un’azienda come la nostra riesce a investire in Sicilia, garantendo un futuro a tante famiglie, è anche grazie a eroi come Giovanni Falcone che hanno dato la vita per la libertà di tutti. A noi non resta che fare in modo che le sue idee continuino a camminare sulle nostre gambe, ancora oggi, nel presente”.

