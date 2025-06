Cresce l’attesa per la 26ª edizione della Cronoscalata Giarre Montesalice Milo – Memorial Isidoro Di Grazia, in programma il 4, 5 e 6 luglio prossimi. L’evento, tra le gare più affascinanti e longeve del panorama motoristico siciliano, è organizzato con passione e meticolosità da Automobile Club Acireale e Scuderia Giarre Corse, che hanno già messo in moto la macchina organizzativa per garantire una manifestazione all’altezza della sua tradizione. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per i piloti che vorranno confrontarsi su uno dei tracciati più tecnici e spettacolari del sud Italia, incastonato tra mare e montagna e capace di regalare emozioni ai tanti appassionati. Il percorso, che si snoda dalle porte di Giarre fino al borgo collinare di Milo, attraversa scenari di straordinaria bellezza, tra vigneti e scorci panoramici dell’Etna. La gara, che si avvale del patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, dell’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, della Città Metropolitana di Catania, dei Comuni di Giarre, Milo e Santa Venerina e della collaborazione della Pro Loco di Milo, è diventata negli anni non solo competizione sportiva, ma anche un modo per valorizzare il territorio e far conoscere le sue eccellenze paesaggistiche e culturali. “La Cronoscalata Giarre Montesalice Milo è molto più di una gara automobilistica: è un evento che unisce sport, passione, promozione del territorio e memoria – afferma Paolo Currò, delegato sportivo provinciale Aci Sport – Stiamo curando ogni dettaglio, sia per quanto riguarda gli adempimenti burocratici, sia per la sicurezza lungo il tracciato. L’obiettivo è offrire una competizione di alto livello e uno spettacolo avvincente e sicuro”.

Il Memorial dedicato al Cavaliere Isidoro Di Grazia, figura storica del panorama politico e culturale giarrese, sarà ancora una volta il filo conduttore emotivo della manifestazione, per ricordare chi, nel lontano 1979, ebbe la brillante intuizione di dar vita alla gara automobilistica. “Ci aspettiamo una partecipazione importante, sia in termini di piloti che di pubblico – dichiara Orazio Maccarrone, presidente della Scuderia Giarre Corse – Le premesse sono ottime: la tradizione della gara, il fascino del tracciato e il clima di grande collaborazione tra le istituzioni e le realtà organizzative ci fanno ben sperare in un’edizione davvero di successo. Lavoriamo per garantire uno spettacolo all’altezza delle aspettative”.

Appuntamento quindi al primo weekend di luglio per vivere insieme una delle corse più amate dell’estate etnea.

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.