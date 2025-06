È ufficialmente iniziato il percorso di gemellaggio tra Agrigento e Gyeongju, la città coreana riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La delegazione, guidata dal sindaco Joo Nak-Young, è giunta ieri in Sicilia per una visita istituzionale di tre giorni, accolta dalle autorità locali.

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 giugno, il Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo e il Sindaco Francesco Miccichè hanno ricevuto la delegazione presso la Prefettura, alla presenza, tra gli altri, del Console onorario della Repubblica di Corea per la Sicilia, Antonio Di Fresco, dell’assessore Carmelo Cantone e del presidente del Consiglio Comunale di Agrigento Giovanni Civiltà. Durante l’incontro sono stati condivisi e sottoscritti dai sindaci i primi intenti programmatici di un percorso che, nel 2026, porterà alla stipula formale del gemellaggio tra le due città.

A seguire, nella suggestiva cornice del Teatro Luigi Pirandello, è stata inaugurata l’anteprima della mostra fotografica “Destiny” del maestro Lim Young Kyun, curata da Gisella Mammano, un racconto per immagini di alcuni dei luoghi più suggestivi della Corea. L’inaugurazione è stata introdotta da una conferenza stampa che ha visto l’intervento, tra gli altri, di Beniamino Biondi, direttore di “Le Fabbriche”, di Salvo Prestia, direttore generale del Teatro Pirandello, e la partecipazione di istituzioni, rappresentanti del mondo culturale e giornalisti. L’esposizione sarà fruibile al pubblico nelle sale del Polo Culturale “Le Fabbriche” dal prossimo settembre, nell’ambito delle iniziative di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

«Il gemellaggio tra Agrigento e Gyeongju è il frutto di un dialogo diplomatico e culturale che guarda al futuro. Due città simbolo della storia dell’umanità si incontrano per costruire un ponte tra Oriente e Mediterraneo, nel segno della pace, dell’arte e della bellezza» – ha dichiarato Antonio Di Fresco, Console Onorario della Repubblica di Corea per la Sicilia. «L’incontro con Gyeongju rappresenta un’opportunità straordinaria di confronto tra culture millenarie che condividono la stessa vocazione alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale – ha dichiarato il sindaco Francesco Miccichè, presidente della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi – e questo primo passo segna l’inizio di una collaborazione duratura, fondata su valori comuni come la pace, il dialogo tra i popoli, l’arte e la conoscenza».

La visita della delegazione prosegue oggi con un itinerario tra il centro storico di Agrigento, la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi, per concludersi con un incontro istituzionale presso la sede del Libero Consorzio Comunale di Agrigento con il presidente Giuseppe Pendolino.

Il programma si chiuderà mercoledì 18 giugno con una visita al centro storico di Palermo e il saluto finale prima del rientro della delegazione in Corea del Sud.

Il progetto è curato dal Comune di Agrigento in sinergia con la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi e i referenti culturali di Gyeongju, con l’obiettivo di costruire un ponte duraturo tra Mediterraneo e Oriente, attraverso la cultura. Il rapporto fra Agrigento e la Corea del Sud nasce nel gennaio 2024, in occasione del 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea e Italia, dove la DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi, accreditata presso il Ministero del Turismo, l’Enit e la Regione Siciliana, accoglieva ad Agrigento, nell’ambito del Gemellaggio per i Beni Culturali Sicilia-Corea 2024, una delegazione di operatori culturali e giornalisti provenienti dalla Corea del Sud, guidata da Youn Jae-won, Presidente della Fondazione Culturale Seokju.

«Siamo orgogliosi di contribuire a un progetto che rafforza il ruolo di Agrigento come crocevia internazionale di cultura. Queste relazioni rappresentano una grande occasione per valorizzare le nostre eccellenze e avviare nuove sinergie in campo culturale, turistico ed economico con la Corea del Sud» ha dichiarato Fabrizio La Gaipa, amministratore della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi.

