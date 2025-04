Due giornate dedicate all’innovazione, al talento e alla costruzione concreta di opportunità lavorative per i giovani nel settore agroalimentare: è questo il cuore dell’evento organizzato dalla Fondazione ITS Sicani, in programma il 28 e 29 aprile al Mangia’s Pollina Resort, sulla costa tirrenica siciliana.

Il meeting, il primo di questo genere per l’Istituto di alta specializzazione con sede a Bivona (AG), celebra un modello formativo che in quattro anni ha raggiunto risultati concreti: un tasso di occupazione del 90% a un anno dalla fine dei corsi biennali, articolati tra formazione in aula e stage in azienda, nei settori di accoglienza turistica, filiera dell’olio e comunicazione agroalimentare.

Giovani, startup e imprese: la rete che fa crescere il territorio

Al centro della kermesse ci saranno gli studenti dell’ITS Sicani, provenienti da Palermo, Sciacca, Cammarata, Santa Margherita Belice, Menfi e naturalmente Bivona, che racconteranno il loro percorso verso l’inserimento lavorativo o l’avvio di imprese proprie.

Tre startup siciliane simbolo dell’innovazione nel settore—Red Etna, Kymia e CleverGrow—porteranno la loro testimonianza, mostrando quanto la sinergia tra formazione, impresa e finanza possa generare ecosistemi dinamici e sostenibili. A supportarle, realtà come Le Village by CA Sicilia, promosso dal Gruppo Crédit Agricole Italia, che sostiene concretamente giovani imprese e innovatori.

Un parterre d’eccezione tra visione, esperienza e ispirazione

Il programma, curato dal Comitato scientifico presieduto dal prof. Giuseppe Di Miceli, vede la partecipazione di opinion leader, manager, imprenditori e visionari, chiamati a ispirare e dialogare con i ragazzi.

Tra i nomi di spicco: Oscar Farinetti (Eataly), Giulia Giuffrè (Irritec), Cris Nulli (X), Alessandro La Rosa (Creationdose), Ugo Parodi Giusino (Magnisi), Maria Faro (Piante Faro), Michele Leocata (Avimecc), Davide Piatti (Crédit Agricole) e Emanuele Amodeo (Marketers).

Non mancheranno figure istituzionali e accademiche, tra cui Massimo Midiri (rettore UniPa), Giusy Savarino, Roberto Lagalla, Giuseppe Pierro, Dario Cartabellotta, Francesco Pinelli e Franco Pignataro. A moderare i talk saranno Fabrizio Carrera, Nerina Di Nunzio e Simone Aiello.

La due giorni di Pollina non è solo una vetrina per il talento siciliano, ma una palestra di idee e progettualità che mira a dare concretezza a parole spesso abusate come “occupazione giovanile” e “innovazione”. Il presidente della Fondazione, Ciro Costa, aprirà i lavori sottolineando come l’ITS Sicani rappresenti un ponte tra formazione e mondo produttivo, offrendo strumenti reali per chi vuole restare e costruire in Sicilia.









