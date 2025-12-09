“Le malattie del fegato nell’era della medicina di precisione”: è il titolo della riunione annuale del Gruppo epatologico clinico associativo siciliano (Gr.E.C.A.S.). L’appuntamento, con segreteria organizzativa e provider a cura di Biba Group, è per venerdì 12 e sabato 13 dicembre presso l’Hotel della Valle ad Agrigento e il tema sarà la medicina di precisione che è diventato sempre più concreto, grazie alle innovazioni tecnologiche. Oggi si è in grado di personalizzare prevenzione, diagnosi e trattamento delle malattie del fegato, sfruttando le caratteristiche uniche di ogni individuo, quindi genetica, ambiente, stile di vita, con l’obiettivo di offrire terapie più efficaci e mirate. A curare la parte scientifica della riunione Gr.E.C.A.S. 2025 sono il presidente Marco Distefano e i responsabili scientifici Giuseppe Alaimo, Calogero Cammà e Vito Di Marco.





“Abbiamo pensato di condividere gli argomenti con i medici che si occupano delle innovazioni e delle loro applicazioni nella pratica clinica. – spiegano – Si confronteranno così i professori universitari della Scuola di Specializzazione di Gastroenterologia e i responsabili dei centri che fanno parte della rete formativa della scuola; i responsabili siciliani delle società scientifiche AISF, SIGE, SIMIT, SIMI, FADOI, CLEO che da sempre partecipano alla formazione dei professionisti dopo la specializzazione e i medici di medicina generale, rappresentanti dall’Ordine dei medici della provincia di Agrigento, dalla FIMMG e dalla SIMG, e dagli specialisti dei centri della Rete SINTESI e dell’ISMETT che gestiscono quotidianamente la diagnosi e la terapia delle malattie croniche di fegato nella Regione Sicilia”.





Nella prima parte dell’incontro saranno presentati progetti, proposte e programmi per acquisire le metodiche della medicina di precisione. In questo contesto, un ruolo fondamentale lo svolgono le scuole di specializzazione, le associazioni scientifiche e i medici del territorio. Nella seconda parte dell’incontro si entrerà nel vivo dei temi medici riguardanti le patologie del fegato, le terapie, gli screening e le diagnosi sino ad arrivare all’approfondimento sulle malattie rare che colpiscono il fegato. Alla fine dell’incontro sarà stilata “La Carta di Agrigento”, una proposta condivisa sulle competenze trasversali nelle malattie del fegato che riporterà le metodologie e le innovazioni tecnologiche necessarie nei prossimi anni.

