“Festa a sorpresa”, la commedia inedita che Sasà Neri ha scritto per i Barcollanti, sarà a debutto sabato 13 dicembre alle ore 17:30 al Teatro Leone XIII di Messina, via Elenuccia 15 (per info e prenotazioni tel. 3409391685, tel. 3288237597).

Con la regia di Sasà Neri e Davide Caputo aiuto regista, protagonista è Simone Siclari nei panni di Fosco, il festeggiato. Co-protagonista Viviana Romano che interpreterà la figura misteriosa venuta a scompaginare la serata.

Con loro Giorgia Bommarito (Amaranta), Rodolfo Cutrì (signor Raffa), Giulia De Domenico (Priscilla), Elisa Di Vincenzo (Penelope), Alice Ingegneri (Luana), Chiara Leone (Tecla), Giorgia Ragno (Bice), Marta Vita (Alma).

Luogo: Istituto Leone XIII, Via Elenuccia , 15, MESSINA, MESSINA, SICILIA

