Altro appuntamento, dalle 17.30 alle 19.30 di sabato 15 marzo, all’EPYC – European Palermo Youth Centre, in Via Pignatelli Aragona 40/42, con l’ormai atteso Reading Party dell’associazione “Newbookclub Community Lab”.

Modalità di svolgimento dell’evento:

I partecipanti sono invitati a portare con sé un libro a scelta:

· Un libro attualmente in lettura

· Un nuovo libro da iniziare

· Un testo di studio

Durante le due ore dell’evento, ci si dedicherà alla lettura individuale in un ambiente condiviso, circondati da altre persone impegnate nella lettura, sottolineatura e riflessione sui propri testi.

Inoltre, è previsto un momento di “microfono aperto” in cui, chi lo desidera, avrà a disposizione due minuti per condividere una frase, una citazione o un passaggio significativo del proprio libro.

Per favorire la concentrazione e rendere la lettura protagonista, si consiglia di disattivare smartphone e connessione internet per tutta la durata dell’evento.

Sarà possibile usufruire del servizio bar durante la lettura.

Per partecipare, è necessario portare con sé il libro prescelto e la tessera Arci. Qualora non si possedesse la tessera, sarà possibile sottoscriverla in loco al costo di 5€, con validità annuale e accesso a tutti i circoli Arci.

Si invita a iscriversi tramite il seguente modulo Google per consentire una migliore organizzazione in base al numero dei partecipanti:

Modulo di iscrizione

La Newbookclub Community Lab è un’associazione di promozione sociale, nonché un progetto grafomane, una metodologia educativa e una comunità di persone con la passione per la narrazione, sia nella lettura che nella scrittura. Nata come gruppo spontaneo nel 2012, si è sviluppata negli anni come laboratorio di Scrittura di Comunità intergenerazionale, coinvolgendo partecipanti di diversa età, estrazione sociale, lingua e cultura.

EPYC è il primo Youth Centre europeo in Italia, con sede a Palermo. Il centro mira a costruire un mondo migliore, offrendo spazi e iniziative per i giovani.

Per ulteriori dettagli, si prega di contattare l’Associazione Newbookclub Community Lab tramite i canali ufficiali.

Luogo: Epyc, Via Pignatelli Aragona , 42, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.