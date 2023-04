Era stato preannunciato durante il congresso che ha visto il ritorno alla presidenza di Arcigay Siracusa, Armando Caravini, ed è già una realtà.

“Era una priorità per questa dirigenza – dichiara il presidente di Arcigay Siracusa – e finalmente possiamo annunciare la nascita del progetto Val di Noto Friendly con il marchio ufficiale che richiama il sole della nostra terra e il fenicottero del Val Di Noto e il dominio ufficiale del sito www.valdinotofriendly.com sono una realtà”.

“Il progetto – dice Armando Caravini – nasce per ampliare l’offerta turistica LGBT nella zona del Val Di Noto rafforzando o creando nuovi servizi dagli eventi culturali a quelli ricreativi come discoteche e punti di ritrovo. Il sito (attualmente oscurato sarà presentato in conferenza stampa con le istituzioni coinvolte) servirà a collegare le

varie attività commerciali, attività culturali su cosa fare dove andare, pernottare e divertirsi permettendo al turista di poter prenotare, comprare, conoscere e gestire la sua vacanza utilizzando il sito”.

Caravini conclude dicendo: “I prossimi passaggi riguarderanno l’intercettare le attività commerciali che vorranno aderire e crearne di nuovi, successivamente sarà presentato all’amministrazione di Noto in primis in quanto cuore pulsante del progetto e ai Comuni limitrofi oltre al capoluogo di provincia dove seguirà una conferenza stampa con tutti i dettagli mettendo in connessione amministrazioni e tour operator. Puntiamo ad essere pronti già per questa estate. Avrà ne sono certo una ricaduta in termini di visibilità, economiche notevoli per la nostra provincia.

Ringrazio Luigia Sergio consigliera Arcigay Siracusa e responsabile del progetto Val di Noto per il lavoro che sta svolgendo e Alessio De Giorgi creatore del progetto Versilia Friendly per i preziosi consigli. Per maggiori info e adesione alla rete potete contattare i numeri 3402162411 e+39 349 380 0941”.

Alle dichiarazioni del presidente di Arcigay Siracusa si uniscono quelle di Luigia Sergio in squadra con la delega donne e progetto Val di Noto.

“Ho imparato molto tempo fa – dice la Sergio – la forza della rete, da quando sono tornata in Sicilia mi è stato immediatamente chiaro come questa sia la migliore strada percorribile. Riuscire a fare rete sul territorio è indice di un territorio sano pronto al salto di livello e al miglioramento. Per questo sono particolarmente entusiasta di

questo progetto che dimostra chiaramente la volontà e la spinta di noto a migliorare la propria offerta riuscendo a rispondere in maniera efficace alla domanda di chi già da tempo ci sceglie come metà per le proprie vacanze. Siamo stati scelti per la bellezza del nostro territorio ora possiamo aggiungere la qualità dei servizi”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.