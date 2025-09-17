La prestigiosa Villa Niscemi ospiterà, il 19 settembre a partire dalle ore 16, l’attesissimo evento “Autunno in Arte 2025”, organizzato dalla Fondazione Costanza con la direzione di Alessandro Costanza e Filippo Lo Iacono che condurranno, in collaborazione con il Comune di Palermo.

Special guest l’attore, fotomodello e personaggio televisivo Vito La Grassa, conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato a fiction, spot e videoclip.

Un pomeriggio all’insegna dell’arte contemporanea, della moda e dell’impegno civile, con la partecipazione di artisti, personalità istituzionali e professionisti del mondo culturale.





Programma dell’evento

– Mostra fisica e digitale di artisti contemporanei

– Premiazione delle personalità dell’arte e della cultura

– Dibattito sul femminicidio, con riflessioni su prevenzione e sensibilizzazione

– Momento moda con gli splendidi abiti di Roberta D’angelo e Marisa Rubino, inoltre i cappelli di Agata Sandrone.





Ospiti istituzionali e culturali

Roberto La Galla, Sindaco di Palermo

Angela Ganci, psicoterapeuta e giornalista

Giuseppe Gaudenzi, Accademia Italia Film – Vip Tour del Principe dei Cavalieri Gaudenzi

Concetta Abruzzo, Dama templare

Leonardo Canto, Consigliere Comunale

Elia Severino, avvocato

Nino Parrucca, maestro ceramista

Historical Dance Academy

Sonia Contino, soprano

Christian Cannatella, cantante





Partner e sponsor

– Waves and Runways (WRW)

– Filippo Lo Iacono Artist

– KILAME by Pamela Quinzi

– Radio In

– Masterset Italia

– Edgar Mabboux Creative Director

– Costantino wines

– Rosalba Greco pastry chef

– Historical Dance Academy

– BC Sicilia per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali sede di Isola delle Femmine





Modelle in passerella

Rosy Carta, Martina Tanghetti, Eliana Ciaravino, Aurora Giunta, Serena Bommarito, Francesca Ferrante.





Premiati

Leonardo Canto, Consigliere Comunale di Palermo

Edgar Mabboux, artista svizzero

Eric Anthony Hinds, artista californiano

Nino Camardo maestro internazionale

Roberto Tascone, scultore internazionale

Marco Troia, artista pittore

Marzia Cotroneo, artista pittrice

Loriana Buscemi, artista pittrice

Ambo Makoto, artista giapponese

Robin Dubois, artista francese

Lorena Ferrari, artista pittrice

Angela Thouless, artista scozzese





Espongono gli artisti

– Florinda Alagna Tomaselli

– Rossella Spinuzza

– Michela Pierobon

– Antonella Gatti

– Daniel Franzo

– Loretta Zanelli

– Marco Troia

– Sandro Santo Aruta

– Marzia Cotroneo

– Agata Albanese (fotografa)

– Renato Sideli (fotografo)

– Elena Bullo

– Giusi Messina

– La Mantia Rosanna

– Ylenia Sgarlata

– Marivita Muratore (ceramista)

– Roberto Tascone (scultore internazionale)

-Maritza Rina Garces

– Serena Contino

– Angelo Salvatori

– Edgar Mabboux

– Eric Anthony Hinds

– Loriana Buscemi

– Nino Camardo

– Ambo Makoto

– Robin Dubois

– Lorena Ferrari

– Angela Thouless

– Elena Giannotta

– Grazyna Tarkowska

– Mari Knuuttila

– Mirko Roncelli

– Susanna Dore

– Sergio Rapetti

– Rosita Larsson

– Nadia Martorano





“Autunno in Arte” è un evento che unisce bellezza, riflessione e valorizzazione dei talenti in un contesto storico e simbolico della città di Palermo. Un’occasione per celebrare la cultura come strumento di cambiamento e unione.

Luogo: Villa Niscemi

