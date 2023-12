Dopo due anni di silenzio dall’incredibile successo ottenuto con “Lasciamoci andare”, il cantautore sardo d’adozione bolognese Battista torna in radio e nei digital store con “Stronza Emozione” (Cosmophonix Artist Development/Altafonte Italia), il suo nuovo singolo che viaggia attraverso i contrasti dell’amore.

Con la sua vocalità inconfondibile, l’artista esplora il dolceamaro di un sentimento che, pur sfociando talvolta in «una perfetta illusione», merita di essere vissuto e assaporato in tutta la sua pienezza. Attraverso le sue liriche profonde, Battista ci insegna che ogni esperienza, ogni connessione umana e animica, costituisce un capitolo fondamentale nel libro della nostra storia personale. «Nonostante tutto è stato bello», canta con emozione palpabile, evocando gli istanti di felicità pura, gli sguardi condivisi e le promesse sussurrate, promesse che, come in un limbo tra speranza e disillusione, restano impresse eternamente, piccoli e brillanti diamanti racchiusi nello scrigno della memoria.

La frase chiave del testo, «Vivere gli istanti e sopravvivere distanti», ingloba l’essenza poetica di “Stronza Emozione” e del suo autore. Questo flusso di coscienza tradotto in musica, trasmette la dualità della bellezza e del dolore nell’amore, sottolineando la capacità di vivere appieno gli attimi di gioia, pur consapevoli della loro brevità. L’intera traccia è un invito a riconoscere il valore degli incontri, indipendentemente dal lieto fine sperato, perché ciascuno di loro, è in grado di lasciare un segno unico e tangibile nella nostra anima.

Le parole del brano, non sono solo un rifugio per cuori infranti, ma anche un inno alla resilienza emotiva. Battista, con la sua arte, ci incoraggia a trovare meraviglia e significato in ogni sfaccettatura dei sentimenti, anche quando questi ci conducono verso strade inaspettate. La canzone diventa così una celebrazione del coraggio di amare, di lasciarsi andare alle emozioni, di vivere ciascun momento con intensità, seppure a fronte del rischio di una delusione. “Stronza Emozione” è un messaggio di speranza, un promemoria che ci ricorda che, nonostante le difficoltà e le disillusioni, l’amore rimane una delle esperienze più elevate e arricchenti dell’esistenza umana.

La maestria con cui il cantautore sardo cattura e trasmette questi concetti universali, mediante la sua voce e la sua abilità iconografica, fa di questo brano un’opera toccante, una melodia che risuona con chiunque abbia mai amato.

«”Stronza Emozione”, è nato da un incontro breve ma intensamente significativo che ho vissuto con una persona davvero speciale – dichiara l’artista -. Ricordo quella notte a Bologna, un momento che si è impresso nella mia anima trasformandosi in un ricordo indelebile. È stata un’esperienza stupenda di un sentimento che non ha mai avuto modo di sbocciare pienamente, ma che ha trovato la sua espressione più pura e autentica attraverso la musica. Con questo brano, voglio testimoniare come anche le storie non portate a termine, quelle che rimangono in qualche modo incompiute, possano lasciare un’impronta indelebile nel nostro cuore».

“Stronza Emozione” è un viaggio nelle profondità dei battiti e delle loro momentanee interruzioni, un’escursione tra i sospiri, i respiri e le frasi non dette ma udibili dalle orecchie del cuore, un cammino tra sensi e note in cui ogni ascoltatore può ritrovare una parte di sé, un ricordo, un’emozione vissuta.

Accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Francesca Gallina e presentato in anteprima nazionale su TGCOM24, il brano si snoda sul ritmo di una melodia ricca e avvolgente, tracciando il percorso di un sentimento vissuto con intensità, ma sfumato nell’incertezza del domani. Il video, traspone sul piano visivo l’essenza del testo, catturando flashback potenti e significativi, per amplificare il messaggio della canzone e invitare gli spettatori a immergersi in un’esperienza sensoriale completa.

In “Stronza Emozione”, Battista non solo canta di un amore perduto e della bellezza effimera degli incontri, ma celebra anche la resilienza dello spirito umano di fronte alle sfide emotive. Questo singolo rappresenta un piccolo capolavoro di introspezione ed espressione artistica, in cui ogni accordo ed ogni parola echeggiano con la verità dell’esperienza. Con una maestria che tocca e corrobora l’anima, Battista ci ricorda che, anche nelle nostre fragilità e nei nostri addii, risiede la forza di andare avanti, di amare ancora, di vivere pienamente. “Stronza Emozione” è un manifesto dell’amore nella sua forma più pura e complessa, un inno alla capacità dell’arte di curare e ispirare. Battista, con la sua voce unica e toccante, si conferma come uno dei cantautori più promettenti e profondi del nostro tempo, un vero poeta contemporaneo delle emozioni umane.

