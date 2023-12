Amap ha deciso di riprendere dopo le festività

Troppi disagi ai commercianti della zona del Politeama a Palermo in questo periodo di Natale, sospeso il cantiere. L’impresa incaricata dall’Amap di svolgere i lavori sulla sottorete Politeama ha chiuso il cantiere in via Gaetano Daita e in diverse vie limitrofe. In questo periodo dell’anno i lavori stavano provocando molti disagi per i commercianti della zona. Così, dopo diverse interlocuzioni, si è deciso di chiudere il cantiere dei lavori e di spostarli ad altra data. Ad avere cercato e trovato la via del dialogo Luigi Schillaci, presidente di Cna commercio Sicilia. Ad intervenire ognuno perle proprie competenze, il presidente della commissione consiliare Attività Produttive Ottavio Zacco, il presidente Amap, Alessandro Di Martino, e il consigliere dell’ottava circoscrizione Alessandro Benincasa.

Lavori da riprogrammare più in là

I lavori saranno riprogrammati dopo le festività natalizie e dopo il periodo degli sconti. “Come presidente della Cna commercianti ringrazio l’amministrazione comunale e l’Amap per il tempestivo interesse profuso in questa occasione – dice Schillaci -. Il cantiere è stato smontato e le attività commerciali hanno ripreso il loro lavoro. Spero che in futuro si riesca a concertare insieme eventuali interventi di manutenzione, ma anche a collaborare per nuove iniziative”.

I problemi in centro

“Non ci sentiamo tutelati”. E’ unanime il coro che commercianti e residenti del centro città hanno rivolto proprio in questi giorni all’amministrazione e a tutte le istituzioni che si occupano del controllo del territorio. Mentre in consiglio comunale andava in scena l’ennesimo dibattito sterile sul tema, i fatti di domenica notte hanno scosso tutti. Da un lato un auto che sfrecciava a tutta velocità e che ha distrutto quattro auto tranquillamente parcheggiate in via Gaetano Daita. Dall’altra parte, in via La Lumia, si è sfiorata la tragedia, con un giovane che ha esploso diversi colpi di pistola. E’ successo al termine di una rissa che ha coinvolto decine di ragazzi all’incrocio con via Quintino Sella. Tutto in pochi metri. Tutto nel giro di mezzora. Un fatto che spinge a riflettere residenti e non, commercianti ed avventori. La situazione ormai sta degenerando da tempo e il fenomeno della movida necessita di controlli e regole certe.

Nella foto Luigi Schillaci, Ottavio Zacco, Alessandro Di Martino e Alessandro Benincasa

Like this: Like Loading...