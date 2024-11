Non più la favola del mare e del sole che racconta la Sicilia come il luogo perfetto solo per fare le vacanze ma il mare come risorsa principale per rilanciare l’economia di un territorio e costruire il futuro delle nuove generazioni. È la sfida audace che si pone Blue Economy, iniziativa portata avanti da un gruppo di giovani, sotto la regia di Alquadrato Comunication, che celebrerà la sua prima edizione sabato 30 novembre dalle ore 9,30 al Marina Convention Center, del Molo Trapezoidale di Palermo. Blu Economy, talk ideato per valorizzare il patrimonio e costruire il futuro della Sicilia, è cofinanziato dalla Regione Siciliana, assessorato per le Attività Produttive, iniziativa “Sicilia che piace” 2024. Ha ricevuto il patrocinio dell’Ars, del Comune di Palermo ed è partner di Palermo Mediterranea. Ingresso libero. È gradito l’accredito al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/blu-economy-valorizzare-il-patrimonio-costruire-il-futuro-della-sicilia-tickets-1078653173679

I protagonisti di Blu Economy al Macc di Palermo

Prestigioso il parterre di speaker e relatori che animerà il dibattito di Blu Economy, tra operatori del settore, come pescatori, acquacoltori, costruttori navali, operatori turistici; politici e decisori; ricercatori e accademici: esperti di economia del mare, biologia marina, ingegneria navale, scienze sociali; studenti e giovani professionisti. Tra i protagonisti del dibattito moderato dalla giornalista Licia Raimondi, l’assessore Attività Produttive della Regione siciliana, Edy Tamajo, Roberto Lagalla, sindaco della città di Palermo, Vincenzo Franza, amministratore delegato di Caronte & Tourist, Gregorio Paltrinieri, campione olimpico e ideatore di Dominate the water.

E, ancora, Valentina Parisi, esperta in materia di sostenibilità ed economia circolare del ministero dell’Ambiente; Piercarlo Barberis, founder degli Stati Generali del mondo del lavoro, Ugo Parodi Giusino, fondatore della holding Magnisi; Manlio Ciralli, senior vice president central marketing di Adecco Group, Federico Cosenz, professore ordinario di Bioeconomia di UniPA, Isabella Giglia, Cluster Pr Manager di Rocco Forte Hotels, Claudio Toscano, General Manager DTW, Joelle Montesano, biologa e coordinatore scientifico del progetto Vele del Panda, Laura Pintore, esperta di megafauna marina di WWF Italia e responsabile scientifica del progetto Vele del Panda, Andrea Tommaselli, preside Istituto Nautico di Palermo.

Il premio Blu Economy alle personalità che si spendono per il mare

L’evento prevede anche la consegna del Premio Blu Economy che andrà a Michele Bella, velista palermitano e velaio del team di Luna Rossa e a Giuseppe Giunchiglia presidente Circolo Velico Sferracavallo. A far parte del gruppo che ha dato vita all’iniziativa, Alessandro Alessi, event manager, e patron di Alquadrato Comunication; Simone Aiello, consulente marketing e project manager, Dario Nepoti, direttore di Palermo Mediterranea, Andrea Giamporcaro, responsabile del web.

I temi che affronterà Blu Economy sono lo sviluppo sostenibile con l’utilizzo di energie rinnovabili nel rispetto e tutela della biodiversità marina; l’economia circolare implementando modelli di produzione e consumo tali da ridurre l’impatto ambientale del settore; turismo nautico e nautica da diporto per sviluppare un turismo sostenibile e di alta qualità che valorizzi le risorse naturali e culturali della Sicilia. Ultimo, ma non meno importante, la creazione di posti di lavoro per promuovere l’occupazione nel settore, attraverso la formazione professionale e l’incubazione di nuove imprese.

Link utile: https://www.blueconomysicilia.it/





Luogo: Marina Conventio Center, Via Filippo Patti, 30, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 30/11/2024

Data Fine: 30/11/2024

Ora: 09:30

Artista: Michele Bella, velaio di Luna Rossa

Prezzo: 0.00

