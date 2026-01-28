Palermo 28 gennaio 2026 – Secondo appuntamento per il Caffè Letterario, il ciclo di 12 incontri tra scrittori di diverse abilità, per promuovere inclusione sociale. Domani, giovedì 29 gennaio, alle ore 16, nella sede di Arci Porco Rosso, in piazza Casa Professa, 2, si presenterà il “Manifesto italiano per la promozione della salute” lavoro di gruppo firmato dagli autori Filippo La Mantia, Giuseppe Guarcello e Giuseppe Lombardo.

“Il manifesto per la promozione della salute, pubblicato dalla Società italiana per la promozione della salute, è il prodotto di una elaborazione collettiva di diversi gruppi di lavoro che hanno raccolto ed analizzato alcune delle migliori pratiche messe in atto in Italia e che hanno come tratto comune la prevenzione in campo sanitario – spiegano i tre estensori del manifesto – L’obiettivo è creare consapevolezza individuale e collettiva sulla salute come bene pubblico irrinunciabile, evidenziando la necessità di avere infrastrutture sociali, educative, culturali ed economiche in grado di proteggere e promuovere il benessere e la salute delle nostre comunità. Concretizzare questa visione, richiede lo sviluppo e l’implementazione di solide politiche e programmi strategici integrati che proteggano e promuovano la salute della popolazione”.

La nuova edizione di Caffè Letterario, che si svolge dal 15 gennaio al 25 giugno, è promosso da Cgil Palermo, Spi Cgil Palermo, Arci Palermo, Disability Pride Palermo, Associazione disabili visivi e Associazione retinopatici e ipovedenti siciliani e rappresenta un’importante occasione di incontro e scambio tra persone con disabilità e persone senza disabilità. L’iniziativa nasce con l’intento di promuovere l’inclusione sociale e la condivisione di idee, esperienze e passioni. “Attraverso la letteratura, l’arte e il dialogo, vogliamo creare uno spazio in cui ogni voce possa essere ascoltata e valorizzata – spiegano gli organizzatori – In un mondo che spesso tende a separare e a creare barriere, questo evento si propone di abbattere le differenze e di costruire ponti tra le diverse realtà”.

Durante questa seconda edizione, sono in programma una serie di incontri, laboratori e dibattiti che coinvolgeranno scrittori, artisti e attivisti, tutti uniti dalla volontà di promuovere una cultura della positività e dell’accoglienza. “Ogni giornata sarà caratterizzata da momenti di lettura, discussione e creatività, in cui i partecipanti potranno confrontarsi e condividere le proprie esperienze. Il Caffè Letterario non è solo un evento culturale, ma un vero e proprio laboratorio di idee. Vogliamo che ogni partecipante si senta parte di una comunità, in cui la diversità sia un valore aggiunto e non un ostacolo. Attraverso il dialogo e la condivisione, puntiamo a creare un ambiente stimolante e accogliente, dove ognuno possa crescere e arricchirsi reciprocamente”. Inoltre, il Caffè Letterario, promosso da sigle e realtà da sempre in prima linea nella lotta per i diritti e l’uguaglianza, ha anche l’intento di tenere accesa la luce sulle tematiche legate alla disabilità per sensibilizzare l’opinione pubblica.





