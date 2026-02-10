Palermo 10 febbraio 2026 – Al Caffè Letterario, il 12 febbraio, alle ore 16, presso la sede di Arci Porco Rosso, in piazza Casa Professa, 2, si presenta il libro “Uno sguardo lungo trent’anni”, a cura di Rocco Di Lorenzo (edizioni Aris). Il libro rappresenta un viaggio profondo attraverso le esperienze e le sfide legate alle malattie della retina dell’occhio, un tema di grande rilevanza e attualità. L’autore, Rocco Di Lorenzo, da sempre impegnato nel sociale, fondatore e presidente dell’associazione retinopatici e ipovedenti siciliani (Aris), con la sua scrittura incisiva e coinvolgente, invita a guardare oltre le apparenze, a cogliere le sfumature della vita e a confrontarsi con le difficoltà che molti affrontano quotidianamente. Il libro racconta la storia trentennale dell’associazione, dalle attività di sostegno psicologico ai pazienti e alle loro famiglie, alle iniziative di ricerca scientifica, prevenzione, riabilitazione visiva, alle attività sociali e culturali, a quelle di solidarietà promosse dai volntari Aris a Palermo, in Sicilia e in Italia.

L’incontro non sarà solo un momento di presentazione, ma un vero e proprio scambio di idee e pensieri, riflessioni e domande. “Sarà un’occasione di arricchimento culturale e umano per confrontarci, condividere esperienze e approfondire la nostra comprensione delle malattie oculari, un tema che tocca da vicino molte persone”, spiegano gli organizzatori.

Prossimo appuntamento giovedì 26 febbraio ore 16 con il libro di Francesco Tarantino “Smafiato”.

Il Caffè Letterario, di cui è in corso la seconda edizione (dal 15 gennaio al 25 giugno), è promosso da Cgil Palermo, Spi Cgil Palermo, Arci Palermo, Disability Pride Palermo, Associazione disabili visivi e Associazione retinopatici e ipovedenti siciliani e rappresenta un’importante occasione di incontro e scambio tra persone con disabilità e persone senza disabilità, con l’intento di promuovere l’inclusione sociale e la condivisione di idee e passioni attraverso la letteratura, l’arte e il dialogo. “In un mondo che spesso tende a separare e a creare barriere, questo evento si propone di abbattere le differenze e di costruire ponti tra le diverse realtà”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.