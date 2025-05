ESCLUSIVA INTERVISTA A COACH SALVO LO PICCOLO

Calcio a 5 Serie C Femminile Sicilia, Athletic Club Palermo le dichiarazioni di coach Salvo Lo Piccolo nel post finale di Agira e la promozione in B.

Ai microfoni dei Canali Social dell’ Athletic Club Palermo, nel post finale del Polivalente di Agira, coach Salvo Lo Piccolo tecnico della formazione femminile che non trattiene l’ emozione per un traguardo raggiunto meritatamente al termine di un percorso perfetto. Annata sportiva sontuosa, monumentale con la doppia vittoria, della Coppa Italia Regionale a Viagrande e del Titolo Regionale ad Agira e soprattutto la promozione storica in Serie B dopo appena nove mesi di vita di questa squadra formatasi a fine Agosto dello scorso anno.

S. Lo Piccolo:

Sono molto contento per la vittoria e per la promozione, quando giochi queste finali non e’ mai facile, anzi devi sempre tenere alta la concentrazione contro qualunque avversario e soprattutto contro la Me.Ta. Sport Ragusa formazione che gioca un buon futsal e ben organizzata.

Abbiamo preparato bene questa gara nelle ultime due settimane rivedendo le loro gare e soprattutto studiando le nostre avversarie in ogni dettaglio e particolare.

Voglio elogiare le mie ragazze che definisco veramente incredibili, encomiabili, sottolineo tutto ciò e’ indicibile in quanto capitan Corsetti e compagne hanno fatto un percorso straordinario e unico dal punto di vista tecnico e tattico ma sopratutto voglio menzionarle in quanto sono delle bellissime persone dentro e fuori il campo.

Chi mi conosce sa che io sono di poche parole e preferisco far parlare il campo con i fatti, devo ringraziare la Società in quanto ho avuto a disposizione, insieme a mio figlio Luca che mi ha coadiuvato in maniera ottimale, quest anno un gruppo di ragazze straordinarie che mi ha seguito sempre in toto dall’ inizio alla fine e questo e’ il risultato finale.

Concludo dicendo che se vincere Campionato e Coppa nella stessa stagione ed essere promossi in B e’ stato il risultato dopo nove mesi stupendi, tutto ciò e’ veramente bellissimo.

Andrea Dieli

