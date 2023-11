Il Consigliere Comunale Paolo Romano di FLI ha sollevato un'importante questione riguardante la

situazione critica di Via Teti, un'arteria stradale cruciale per la connessione tra Fontane Bianche e Cassibile,

gravemente intasata dal traffico veicolare, in particolare durante la stagione estiva. Tale tratto, incrocio di

Via Eumenidi e Via Della Madonna, subisce congestionamenti e pericolose situazioni a causa delle

dimensioni ridotte della carreggiata e del doppio senso di marcia, creando ingorghi e lunghe attese che

mettono a repentaglio la sicurezza stradale e ostacolano il regolare passaggio dell'ambulanza del 118,

compromettendo il soccorso alle persone in situazioni di emergenza.

Si ritiene imprescindibile intervenire senza indugi per eliminare tali disagi e per rinnovare una zona destinata

allo sviluppo turistico e residenziale. Il Consiglio Municipale di Cassibile Fontane Bianche, con le delibere

n. 8 del 06/08/2013 e In Consiglio Comunale di Siracusa la proposta n. 45 del 01/09/2014, hanno già

evidenziato l'urgenza di includere tali vie nell'elenco delle strade soggette a pubblico transito, seguendo le

disposizioni legali pertinenti.

All'amministrazione si richiede un intervento immediato per risolvere questa problematica persistente che

danneggia non solo le persone ma l'intero territorio, soprattutto considerando che l'ufficio competente ha già

elaborato un progetto apposito per tale riqualificazione.

Il Consigliere Paolo Romano ha sollecitato l'attenzione sulla situazione critica di Via Teti, spingendo per un

intervento urgente da parte dell'amministrazione al fine di risolvere questa situazione che impatta

negativamente sulla comunità e sullo sviluppo locale.

