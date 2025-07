Mineo (CT) – Il giornalista e scrittore menenino, Agrippino Castania, grande appassionato di settore agricolo non nasconde la sua preoccupazione riguardo la siccità nel Sud Simeto. “In questi anni la terribile – dichiara Agrippino Castania – siccità ha causato pesanti danni all’agricoltura del Sud Simeto. Purtroppo questa situazione complessa sta mettendo a durissima prova il mondo agricolo locale e tutto l’intero ecosistema dell’area. Gli agricoltori sono letteralmente sconfortati perchè si vedono vanificare sacrifici di anni, impiegando investimenti economici e forza lavoro”.





“Recentemente – continua Castania – abbiamo appreso che a causa di problemi nelle tubazioni della Diga Ogliastro, dove c’è sufficiente acqua, attualmente non si può irrigare nel territorio di competenza. Quindi se non si risolverà questo problema l’acqua della Diga non potrà essere impiegata per dissetare i terreni. Una notizia veramente brutta per i tanti agricoltori che attendono questa fondamentale risorsa”.





“Chi di dovere faccia il necessario – conclude Agrippino Castania – per ripristinare in tempi brevi la distribuzione, agendo efficacemente con interventi di manutenzione. Diversi agricoltori del Calatino mi hanno espresso la loro volontà di vendere i loro terreni perchè oramai sono stanchi di lottare e vedere i loro sacrifici andare in rovina. Non è giusto ne sul piano di vista imprenditoriale che umano. Il sudore degli agricoltori è l’oro che arricchisce i nostri territori, che dall’agricoltura hanno fatto nascere storie di esemplare grandezza. Il settore agricolo negli anni ha reso grande il Sud Simeto e tutto ciò non deve avere fine. Le future generazioni devono tenere in vita l’agricoltura come hanno fatto con forza i loro padri, però devono avere il supporto delle istituzioni”.

Luogo: MINEO, CATANIA, SICILIA

