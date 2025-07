Tutto è pronto per una nuova grande edizione del Giro Podistico Internazionale di Castelbuono. Appuntamento sabato 26 luglio per scoprire chi scriverà il proprio nome nell’albo d’oro de “A Cursa”. Diretta su Rai Sport a partire dalle 19. Venerdì si alza il sipario con la presentazione della kermesse.

Castelbuono (PA) – Manca ormai davvero molto poco al 99esimo Giro Podistico Internazionale di Castelbuono, e il fascino della corsa su strada, tra le più antiche d’Europa, è pronto ancora una volta ad accendere l’estate sportiva italiana e internazionale. Sabato 26 luglio, alle ore 19, scatterà la gara su un tragitto spettacolare che abbraccia il cuore del borgo madonita, sfiorando volti e mani dei tanti appassionati che seguiranno la sfida, pazientemente assiepati lungo il percorso.





Una start list internazionale di altissimo livello per il 99° Giro Podistico Internazionale di Castelbuono. In gara con il pettorale numero 2 l’azzurro Yeman Crippa, campione europeo dei 10.000 metri e detentore di ben sei record italiani equamente suddivisi tra pista (3000, 5000, 10000) e strada (5km, 10, km e mezza maratona). Con lui, nomi di spicco del panorama mondiale come il britannico Emile Cairess, già terzo a Castelbuono nel 2023, quarto alla maratona di Londra dello scorso anno e pronto a tornare competitivo dopo un infortunio; lo svizzero Julien Wanders, primatista europeo della mezza maratona nel 2019; il norvegese Sondre Moen, ex detentore del record europeo di maratona e secondo a Castelbuono nel 2019. Lo spagnolo Carlos Mayo, finalista europeo e recordman nazionale nella mezza; l’australiano Jack Rayner, primo del suo Paese a scendere sotto i 13 minuti nei 5000 metri; l’olandese Björn Koreman, maratoneta da 2h10 e specialista dei percorsi ondulati.





Completano il cast David Nikolli mezzofondista albanese, arrivato in Italia dall’Albania quando aveva appena sedici anni, Louis Intunzinzi (Burundi), Mohamed Aziz Hammedi, tunisino dell’Atletica Bellia ed Emaniel Freedom atleta di origini eritree che vive a Roma, pronti a infiammare il circuito tra le strade del centro storico di Castelbuono, per una gara che si annuncia tattica e veloce ma soprattutto imprevedibile.

Sul fronte azzurro, oltre a Crippa, ci saranno Stefano Massimi, Alessandro Giacobazzi, Luca Alfieri, Nicolò Cornali, Nikolas Loss, Lorenzo Lotti, Simone Romagnoli e Andrea Soffientini, pronti a giocarsi le proprie chance di ben figurare nel “catino” di Castelbuono. A difendere l’orgoglio siciliano ci penserà una nutrita e qualificata rappresentanza isolana: su tutti Giuseppe Gerratana (Aeronautica Militare), settimo nel 2023 e profondo conoscitore del tracciato, così come lo sono anche Vincenzo Agnello (Sicilia Running Team), Antonino Lollo (G. Alpinistico Vertovese) e Alessio Terrasi (Parco Alpi Apuane), campione italiano 2023 della 50 km e Davide Salvati (Podistica Messina).





IL PROGRAMMA DEL 25 E 26 LUGLIO

La festa del Giro comincerà venerdì 25 luglio, con l’attesa presentazione degli atleti in Piazza Margherita. A condurre la serata due voci illustri del mondo dello sport: Franco Bragagna, storico giornalista Rai, e Federico Bini, voce nota dell’atletica leggera. A impreziosire l’evento, le incursioni musicali del soprano Debora Marguglio, per una serata capace di fondere sport, cultura e passione. Tra gli ospiti d’eccezione due figure di primo piano del panorama tecnico dell’atletica: Renato Canova, considerato tra i migliori allenatori mondiali del mezzofondo prolungato, e Massimo Pegoretti, ex olimpico e attuale tecnico di Yeman Crippa.

Nel corso della serata sarà inoltre conferito il Premio Giornalistico Ypsigro a Fabio Bologna direttore di Sport Web Sicilia, Malio Viola direttore di BlogSicilia e Nicola Roggero giornalista sportivo e telecronista per Sky Sport.





Spazio anche all’impegno sociale e al ricordo con il Premio Cristiana Matano, assegnato quest’anno alla giornalista Valentina Bongiovanni; professionista dallo scorso anno, collabora con diverse testate, tra cui il Giornale di Sicilia, senza mai perdere il legame con la tv, dove si è formata a inizio carriera.

Sabato 26 luglio si entra nel vivo:

A partire dalle ore 11.00 il via alla Baby Run, protagonisti saranno giovanissimi dai cinque ai dieci anni, impegnati in un tracciato ridotto a seconda l’età, realizzato nei pressi di piazza Margherita.

Ore 17.00 il via alla gara delle categorie giovanili, con Ragazzi (12-13 anni) e Cadetti (14-15 anni), maschili e femminili; per loro un giro dello storico percorso. Anche quest’anno, non mancheranno gli atleti della Fisdir, la federazione italiana degli sport paralimpici degli intellettivo relazionali, anche loro impegnati in un giro. In tutto una ventina sotto la guida del referente tecnico per l’Atletica Leggera di FISDIR Sicilia, Giancarlo La Greca.





A seguire (intorno alle 17.40) la gara Vintage riservata ai master che si sfideranno sulla distanza dei cinque giri per un totale di 5,603 km) . Quest’anno la gara dedicata agli over 35 ha fatto registrare un boom di iscrizioni, saranno circa 150 gli atleti e le atlete al via. Non mancheranno coloro che indosseranno canotte d’epoca, pronti a fare rivivere il sapore antico di “A Cursa”.

Dove vedere la gara. Diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 19:00 alle 20:30.

In diretta anche su Teleone (canale 16 DTT) e in live streaming tramite i canali social ufficiali della manifestazione, Sport Web Sicilia e SiciliaRunning, con collegamento a partire dalle ore 18:00.

IL PERCORSO (LA MARATONINA DEI 10 GIRI – 11,273 km): Piazza Margherita (partenza) – via Roma – via Mario Levante – piazza S. Francesco – via Cavour – via Vittorio Emanuele – piazza Matteotti – via Umberto I – piazza Margherita (arrivo). Dieci giri nel catino di Castelbuono, con lo spettacolare passaggio dalla fontana e la temibile salita “Mario Levante”. START ORE 19.00





ALBO D’ORO: NEL 1989 L’ULTIMA VITTORIA ITALIANA. LO SCORSO ANNO TRIONFO SPAGNA

La prima edizione è datata 1912 e a vincere fu il mezzofondista italiano Giovanni Blanchet, tesserato per l’Ercole Palermo. Tre gli stop più importanti, due legati ai conflitti mondiali, il terzo, il più recente, legato alla pandemia (2020). L’ultima vittoria di un atleta europeo è quella dello scorso anno, con il trionfo dello spagnolo Ilias Fifa. Successo continentale che ha spezzato il dominio africano con sette vittorie keniane, quattro successi etiopi, due eritrei, una ruandese ed una del Burundi. Per trovare la vittoria di un atleta italiano, bisogna tornare indietro al 1989 quando a trionfare fu Salvatore Bettiol. Infine, l’ultimo atleta siciliano vincente a Castelbuono è l’etneo Salvatore Nicosia, sua la doppietta datata 1985 e 1986.





VERSO IL CENTENARIO

Nato nel 1912, il “Giro” non è solo una corsa: è una leggenda. A certificarlo non è solo il calore della gente o l’entusiasmo degli atleti, o il palmarès internazionale, ma anche la prestigiosa Heritage Plaque assegnata nel 2021 dalla World Athletics, che lo riconosce come patrimonio storico e culturale mondiale dell’atletica.

