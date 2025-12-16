Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno, in un periodo che storicamente si distingue per strade e quartieri affollati per via dello shopping e per le varie iniziative natalizie, Catania ripiomba in una nuova fase di estrema criticità riguardo alla gestione del traffico e della viabilità cittadina. Con svariate zone chiuse al traffico, deviazioni e restringimenti per la presenza di cantieri aperti un po’ dovunque in particolare in aree strategiche come nel centro storico, Corso Sicilia, Villa Bellini, l’area nord e non ultima l’area di Ognina, sono enormi i disagi legati al traffico in tilt segnalati da cittadini che ogni giorno devono affrontare una vera e propria odissea di ore in macchina per svolgere le loro attività quotidiane.

Viene segnalata, inoltre, anche una scarsa e quando presente poco efficace operatività di vigili urbani sulle aree di cantiere e nelle zone limitrofe che rende ancora più paradossale la situazione.





Pur ritenendo doveroso intervenire per migliorare strutturalmente la città e i suoi servizi, tutto questo ci appare inaccettabile e a fronte delle tante emergenze che vive la città ormai sotto gli occhi di tutti, l’Amministrazione continua a nostro parere a mostrarsi disattenta, priva di una visione strategica, con difficoltà di gestire persino l’ordinario piuttosto che le emergenze, come per esempio visto durante le festività dei defunti nell’area della fiera e con il caos totale nella zona aeroportuale.

Chiediamo che venga attuato un concreto cambio di passo, che con trasparenza vengano indicate date certe di inizio e fine lavori sui vari cantieri, i relativi costi, i responsabili e che vengano attivati meccanismi di controllo, monitoraggio e supporto ai cittadini da parte delle forze di polizia municipale nelle varie aree interessate.





Occorre inoltre un tavolo cittadino di confronto con le associazioni, i commercianti e i cittadini coinvolti, per dare voce a chi vive continui disagi quotidiani. Un lavoro in sinergia per il bene di Catania per renderla una città più vivibile e più vicina agli standard europei che merita.

Coordinamento provinciale Noi Moderati CT

