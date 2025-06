Una “tre giorni” intensa dal punto di vista rotellistico quella che, dopo l’inaugurazione di giovedì scorso ad oggi, ha visto impegnati a Catania, su largo Franco Battiato, circa 200 atleti delle categorie giovanissimi ed esordienti, provenienti da tutta Italia per partecipare al Trofeo nazionale “Tiezzi”, storica e prestigiosa competizione che per la Sicilia è stata organizzata dall’U. S. Galatea di Acireale e dalla Roller Academy di Palermo, presiedute rispettivamente da Massimiliano Trovato e Marco Rinaldi.





Nella classifica a squadre primo posto per la Pattinaggio Lamezia, ma sul fronte individuale e a coppie gli atleti siciliani si sono fatti apprezzare anche attraverso i risultati conseguiti, tra gli altri, da Maicol Pittera e Sofia Pregliato, entrambi piazza d’onore ed in forza alla Galatea, rispettivamente, tra gli esordienti “classic” e i giovanissimi “free jump”. Tra le coppie esordienti Beatrice Lopes e Stefania Comune, della Roller Academy, si sono classificate al terzo posto e la prima delle due, addirittura, si è aggiudicata il titolo di campione nazionale, piazzandosi solitaria in cima alla graduatoria. “Il “Trofeo Tiezzi” – hanno affermato in coro Trovato e Rinaldi – si conferma una competizione di livello elevato e, in questo senso, siamo grati non solo alla Federazione che ci ha assegnato l’evento, ma anche alle istituzioni che ci hanno affiancato, comprendendo gli sforzi che abbiamo sostenuto per portare di nuovo a Catania un evento nazionale di tale importanza”.

Luogo: Catania, Largo Franco Battiato, 1, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.