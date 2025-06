L’evento che si svolgerà il 4 luglio è organizzato da Sguardi Urbani insieme a neu [nòi], Teatro Atlante, Idea e Azione, in collaborazione con l’Assessorato alla Rigenerazione Urbana del Comune di Palermo, Cesvop e Labsus. La giornata si inserisce nelle iniziative del progetto New Inherit, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Creative Europe (id progetto 101131362) e di Palermo capitale del volontariato.





La giornata si articolerà in due momenti separati. La mattina dalle 9.30 alle 13.00 a Palazzo Ziino in via Dante 53 avrà luogo un dibattito sul Regolamento per i beni comuni con testimonianze di esperienze dirette dentro e fuori la realtà palermitana. L’incontro è rivolto a quanti vogliano contribuire o siano interessati allo strumento del Regolamento per i beni comuni. Interverranno: Maurizio Carta (Assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Palermo), Domenica Calabrò (Assessora alle Politiche Sociali) e a seguire con la moderazione di Michelangelo Pavia e Marco Picone Giuditta Petrillo (Cesvop), Agnese Sinagra (Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Sciacca), Virginia Crovella (Centro Sociale Ex Canapificio, Caserta), Daniela Ciaffi (Labsus). A moderare e condurre l’incontro saranno Michelangelo Pavia (neu [nòi]) e Marco Picone (Dipartimento di Architettura, Unipa).

Il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00 presso la Casa della partecipazione in via Alloro 95 avrà luogo un confronto sui bisogni del quartiere Kalsa e sull’uso dei suoi spazi. L’incontro è rivolto a tutte le realtà che operano all’interno del quartiere Kalsa e i suoi residenti. Dopo un intervento di apertura del Presidente della prima circoscrizione e delle associazioni firmatarie del patto di collaborazione per la casa della partecipazione, si svolgerà in modalità world cafè.





L’iniziativa scaturisce dalla recente approvazione del patto di collaborazione tra il comune e le associazioni Idea e Azione, neu[nòi ], Sguardi Urbani e Teatro Atlante per la gestione dello spazio dell’ex Museo della Scuola di via Alloro. Lo spazio ambisce a diventare motore di iniziative di cittadinanza attiva nel quartiere palermitano della Kalsa e vuole essere un luogo inclusivo aperto alle associazioni e ai cittadini.

Il 15 Maggio sono state consegnate le chiavi dei locali e attualmente sono in corso i lavori in preparazione all’apertura sostenuti tra l’altro dal progetto europeo New Inherit che punta ad attivare processi e pratiche virtuose di partecipazione all’interno del quartiere Kalsa, attraverso una serie di iniziative culturali all’interno degli spazi del coworking neu [nòi] e della Casa della Partecipazione. Tali iniziative coinvolgeranno diversi attori locali nell’idea di sviluppare una visione comune sulla crescita culturale e artistica del quartiere Kalsa.

