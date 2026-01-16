Catania, Trapani e Siracusa Calcio: ultimi giorni di voto per i tifosi siciliani nel C Gold Award

Corbari, Fischnaller e Candiano in corsa per il titolo nazionale che ha già superato gli 11.000 voti

Mancano pochi giorni alla chiusura delle votazioni del C Gold Award 2025, il riconoscimento nazionale promosso da Affidabile.org e assegnato dai tifosi ai migliori calciatori della Serie C. Il sondaggio si concluderà il 19 gennaio, data che decreterà il vincitore finale dell’edizione 2025.

L’iniziativa ha registrato un coinvolgimento senza precedenti, con quasi 11.000 voti complessivi dall’inizio del premio e oltre 6.000 preferenze raccolte nella sola fase finale, attualmente ancora in corso. Numeri che confermano l’attenzione crescente dei tifosi verso il calcio di provincia.

A rappresentare la Sicilia nella fase decisiva del premio ci sono tre calciatori siciliani.





Per il Catania, Andrea Corbari, centrocampista, è attualmente 6° in classifica con 306 punti.

Per il Trapani, Manuel Fischnaller, attaccante, è 10° con 199 punti.

Per il Siracusa, Maiko Candiano, centrocampista, è 25° con 49 punti.

Un risultato maturato nel corso della prima fase del Girone C, svoltasi tra il 26 novembre e il 9 dicembre, quando le votazioni dei tifosi hanno premiato le prestazioni dei tre calciatori, inserendoli tra i dieci più votati del raggruppamento.





In testa al sondaggio provvisorio figurano Christian Dimarco (Aurora Pro Patria) con 1.191 punti, seguito da Antonio Prisco (Benevento) a 909 punti e William Rovida (Aurora Pro Patria) con 557 punti, ma con le votazioni ancora attive l’ordine può cambiare fino all’ultimo giorno.

Con Corbari, Fischnaller e Candiano, le tre squadre siciliane portano la regione nella fase finale del C Gold Award 2025, offrendo ai tifosi siculi la possibilità di sostenere i propri rappresentanti nel premio.

Come votare

È possibile votare fino al 19 gennaio attraverso la pagina ufficiale dell’iniziativa: https://affidabile.org/c-gold-award/

Il vincitore del C Gold Award 2025 sarà annunciato nel corso del mese di gennaio 2026, al termine della fase finale del sondaggio.

Cos’è il C Gold Award 2025

Il C Gold Award è un’iniziativa nazionale che celebra il talento e la professionalità dei calciatori della Serie C, riconoscendo le eccellenze in ogni girone.

Tifosi e giornalisti partecipano ogni anno a un sondaggio che seleziona i migliori giocatori, con l’obiettivo di premiare il più meritevole.

Il vincitore dell’edizione 2024 è stato Leonardo D’Alessio (Milan Futuro).

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.