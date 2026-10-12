In commissione Budget è approvato all’unanimità l’erogazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea a favore dell’Italia per i danni provocati dal ciclone Harry nel gennaio 2026 in Sicilia, Sardegna e Calabria. Le risorse previste ammontano a 74,9 milioni di euro, per contribuire al ripristino delle infrastrutture e degli impianti nei settori di energia, acqua, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione.

“Le immagini di quei giorni, in particolare quelle provenienti da Niscemi, sono ancora impresse nella nostra memoria e testimoniano la fragilità dei nostri territori di fronte a eventi climatici estremi, sempre più impattanti sulle comunità e sulle infrastrutture“, dichiara Giuseppe Lupo, eurodeputato PD e vicepresidente della commissione bilanci.

“Dopo mesi di impegno per favorire la mobilitazione di questo importante strumento europeo, sono stato nominato relatore per il gruppo dei Socialisti e Democratici. Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea dimostra concretamente che l’Europa non lascia sole le comunità colpite dalle calamità. È uno strumento fondamentale di solidarietà, capace di tradurre il sostegno europeo in aiuti concreti per i territori e per i cittadini che affrontano le conseguenze di eventi devastanti. L’Europa interviene in modo sussidiario, con fondi aggiuntivi rispetto a quelli che devono essere stanziati dalle Regioni e dallo Stato“, conclude Lupo.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.