“Leggo del grido di allarme delle organizzazioni di categoria sul danno patito dai nostri produttori agrumicoli e ortofrutticoli a causa dei danni causati dal ciclone harry che ha devastato produzioni e strutture vegetali ed arboree in molte aree della nostra regione. Da piccolo imprenditore agricolo non posso non immedesimarmi nella disperazione di chi vede vanificati anni di sacrifici e duro lavoro. Si deliberi immediatamente lo stato di crisi dell’agricoltura in modo da poter utilizzare le risorse della nuova programmazione PSP/PAC 2023-2027, così come abbiamo previsto nell’ordine del giorno proposto insieme ai colleghi autonomisti, replicando il modello perseguito per la crisi della siccità. Siamo agli inizi della nuova programmazione delle risorse comunitarie 2023/2027 e non possiamo perdere altro tempo. Il ristoro è utile solo se si procede in tempi rapidi in modo da restituire certezze ad un comparto già provato da calamità cicliche e da regole di mercato sempre più ingiuste”.

Lo dichiara l’on. Giuseppe Lombardo, deputato regionale del gruppo Mpa-Grande Sicilia.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.