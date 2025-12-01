Apprendiamo con profondo rammarico e dispiacere il fallimento delle politiche messe in atto da coloro che dovrebbero rappresentarci e dalla Società Aeroportuale SAC, responsabile della gestione degli scali di Catania e Comiso. Un fallimento che non è riconducibile soltanto al carovoli, ma soprattutto alla scelta incomprensibile di non rendere pienamente operativo l’aeroporto di Comiso, lasciando il territorio privo di un’infrastruttura strategica e fondamentale.

Oggi ci troviamo di fronte a un dato di fatto: numerosi studenti, lavoratori e intere famiglie che devono rientrare in Sicilia per le festività natalizie hanno preferito volare da Milano verso Malta, per poi raggiungere la provincia di Ragusa in catamarano. Una scelta che, per quanto assurda possa sembrare, è risultata la più conveniente: voli sotto i 50 euro, come riportato dai commenti di molti viaggiatori, e un collegamento marittimo che in questo periodo di bassa stagione presenta tariffe estremamente vantaggiose. Con circa 100 euro totali, queste persone possono raggiungere la nostra provincia. Un dato che da solo racconta tutto.

Questo scenario rappresenta un fallimento totale, che smentisce nettamente le giustificazioni fornite da SAC nel corso degli anni, soprattutto quando affermava che i voli su Comiso non raggiungessero percentuali di riempimento adeguate. I fatti dimostrano l’esatto contrario: la domanda esiste ed è forte, ma è stata ignorata da un management che continua a mostrarsi inefficace, inefficiente e, nonostante ciò, addirittura riconfermato con orgoglio da chi lo sostiene.

Come Comitato, non possiamo e non vogliamo accettare oltre questa situazione. Chiediamo immediatamente, senza condizioni e senza ulteriori rinvii, il ripristino e il ricollocamento di voli anche sull’aeroporto di Comiso. Il territorio merita rispetto, visione e una gestione aeroportuale finalmente all’altezza delle sue reali potenzialità.

Luogo: Aeroporto , Via magliocco , COMISO, RAGUSA, SICILIA

