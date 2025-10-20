Italia, Francia, Spagna, Germania, Usa, Russia, Iran, Macedonia del Nord, Austria, Cambogia, Grecia, Giappone, Ucraina, Repubblica Ceca, Bielorussia, Regno Unito, Lituania e Marocco. Diciotto paesi per 28 cortometraggi che rappresentano il meglio del cinema breve contemporaneo: Magma – Mostra di cinema breve taglia nel 2025 il traguardo della sua 24esima edizione, pronta a tornare a Catania e Acireale dal 3 all’8 novembre 2025.

Per una precisa scelta etica, in segno di protesta contro il genocidio a Gaza, quest’anno non sono stati presi in considerazione film provenienti da Israele. Il linguaggio cinematografico è anche quello della denuncia sociale. E, secondo i componenti dell’associazione, è impossibile non tenerne conto anche adesso che la pace, fragile, continua ad avere bisogno dell’occhio attento della comunità internazionale.





Il festival conferma, per il resto, la sua vocazione multietnica e la qualità della selezione, frutto di un lungo lavoro di visione e confronto del comitato artistico. Le opere in concorso raccontano il mondo di oggi con sguardi diversi ma con un comune denominatore: la tensione verso la comprensione dell’essere umano nei suoi conflitti, nei desideri, nelle paure e nelle contraddizioni. C’è tutto questo pure nell’illustrazione scelta quest’anno per il festival: l’occhio immaginato dall’artista Ramona Iurato fisso sulla sala, cioè sul mondo, che a sua volta gli restituisce attenzione.

Il primo giorno del festival, il 3 novembre, Magma sarà tutto il giorno a Catania, assieme al grande ospite internazionale di questa edizione. Si tratta del regista austriaco Ulrich Seidl, in città anche grazie alla collaborazione con Documentaria, il festival del cinema documentario di Noto. Seidl, Leone d’argento alla 58esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, parteciperà prima a una masterclass all’Accademia di Belle Arti di Catania e poi alla proiezione del suo film più premiato, “Canicola”, al cinema King.





Il 4 e il 5 novembre si rimane nel capoluogo etneo per Insula – impressioni di Sicilia, la selezione dedicata ai registi isolani o che hanno scelto di raccontare questa terra; e per Eksperimenta, il progetto dedicato ai film sperimentali, realizzato insieme all’ABACT. Il Concorso Internazionale di Cortometraggi, il cuore di Magma – Mostra di cinema breve, si svolge nella vera casa del festival: il Margherita Multisala di Acireale, dove sarà assegnato il 24esimo premio Lorenzo Vecchio e gli altri premi e menzioni previsti.

Magma è realizzato dall’associazione culturale Scarti, in collaborazione con il Comune di Acireale e grazie al sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission e della Camera di Commercio Sud Est Sicilia. Nel 2025 Magma ha anche il sostegno del MiC (Ministero della Cultura) e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

