Confartigianato Edilizia Sicilia esprime apprezzamento per l’orientamento della Regione Siciliana a rimodulare le misure a sostegno del settore edilizio, destinandole in via prioritaria alle famiglie e alle giovani coppie interessate a recuperare e migliorare le proprie abitazioni. Una scelta che, secondo l’associazione, va nella direzione di una rigenerazione del patrimonio immobiliare esistente e di un’edilizia più vicina ai cittadini.

«Accogliamo con favore l’impegno del governo regionale – dichiara Vincenzo Coffa, presidente regionale Anaepa – Confartigianato Edilizia Sicilia – perché privilegiare gli interventi di recupero degli immobili rappresenta un passo concreto verso un’edilizia più diffusa, utile alla qualità urbana e attenta alle reali esigenze dei siciliani».





Coffa ricorda come il tema sia stato affrontato anche di recente all’interno del direttivo regionale di Confartigianato, a conferma dell’interesse del mondo dell’artigianato edile per l’ipotesi di introdurre, nella Finanziaria 2026, un nuovo bonus destinato al miglioramento delle abitazioni.

«Auspichiamo – prosegue – che le risorse previste possano essere incrementate, così da ampliare la platea degli interventi finanziabili e sostenere maggiormente micro e piccole imprese, che rappresentano il cuore produttivo del comparto. Altro elemento fondamentale sarà la semplificazione delle procedure: l’accesso ai contributi non deve trasformarsi in un percorso complesso o rallentato dalla burocrazia».

Confartigianato Edilizia Sicilia conclude augurando che le misure in discussione diventino pienamente operative nella prossima legge Finanziaria regionale, senza ulteriori rinvii, così da offrire nuove opportunità alle imprese artigiane e alle famiglie siciliane.

