Il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo apre le porte ai giovani talenti con il bando di partecipazione alle audizioni per il Corso di Canto Corale – Voci Bianche, diretto dal M° Antonio Sottile. Le selezioni si svolgeranno il 30 settembre, 17 ottobre e 28 ottobre 2025, alle ore 15:30, presso la sede del Conservatorio.

Destinato a bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni, alunni delle scuole elementari e medie il corso rappresenta un’opportunità unica di formazione musicale e crescita personale, offrendo ai partecipanti l’esperienza corale all’interno di una delle istituzioni musicali più antiche d’Europa.





Un cammino educativo lungo oltre 400 anni

L’origine del Coro di Voci Bianche affonda le radici nella storia stessa del Conservatorio palermitano, nato nel 1617 come “Casa dei Fanciulli Spersi del Buon Pastore”, luogo in cui venivano accolti ed educati al canto i giovani più bisognosi della città. Questo spirito inclusivo e formativo è oggi più che mai vivo nel progetto del Coro, che unisce rigore artistico, passione educativa e valorizzazione del talento giovanile.

Un’esperienza musicale di respiro internazionale

Fondato nel 1991, il Coro ha raggiunto il 35° anno di attività, diventando un riferimento nazionale e internazionale nel panorama della coralità infantile. Vincitore del Premio Nazionale delle Arti (MIUR AFAM), si è esibito in centinaia di concerti in Italia e all’ estero (Francia, Germania, Austria, Russia), partecipando a prestigiosi festival in ogni latitudine e e collaborando con numerose e importanti istituzioni musicali. Il Coro si è esibito alla presenza dei Capi di Stato, Oscar Luigi Scalfaro e Sergio Mattarella.





Obiettivi formativi e inclusivi

Il corso ha la duplice finalità di:

● Avvicinare i giovanissimi alla pratica musicale e corale, in un contesto altamente qualificato;

● Favorire la collaborazione tra il Conservatorio e le scuole di primo grado di Palermo e provincia, promuovendo la cultura musicale come strumento di crescita e coesione sociale.

Gli allievi selezionati parteciperanno non solo alle lezioni settimanali, ma anche ai concerti, eventi istituzionali e produzioni artistiche del Conservatorio, vivendo un’esperienza musicale completa e profondamente formativa.





Audizioni e iscrizioni

L’accesso al Corso è subordinato a un’audizione, in cui saranno valutate le attitudini musicali e vocali.

Scadenza per l’invio delle domande: entro le ore 10:00 dei giorni precedenti ad ogni audizione all’indirizzo mail:

antonio.sottile@conservatoriopalermo.it

Oggetto: “Progetto Voci Bianche”

Audizioni straordinarie potranno essere indette nei mesi successivi, in base alla disponibilità dei posti.









Il M° Antonio Sottile

Pianista e direttore, figura di riferimento della didattica musicale italiana, Antonio Sottile ha guidato il Coro fin dalla sua fondazione. La sua visione unisce eccellenza artistica e sensibilità pedagogica, portando il Coro a livelli di riconoscimento internazionale e facendo del progetto una delle realtà educative più significative del Conservatorio.





Per ulteriori informazioni e aggiornamenti:

www.conservatoriopalermo.it

Sezione News → Coro di Voci Bianche – Audizioni

