“Oggi inizia ufficialmente un nuovo anno scolastico per tanti studenti della nostra città, non si tratta solo del suono della campanella ma di un momento di responsabilità collettiva per tutti. Dall’anagrafe edilizia scolastica alle statistiche sull’abbandono scolastico, i dati non sono certo incoraggianti soprattutto nella nostra città ed in particolare nei quartieri periferici. È importante, quindi, rafforzare il legame con il territorio potenziando le misure contro la dispersione scolastica e la devianza giovanile, per le quali Catania occupa uno dei primi posti tra le città italiane ma anche intervenire su servizi ed infrastrutture, non con progetti episodici o legati a finanziamenti annuali ma con politiche stabili, risorse strutturali e impegno istituzionale continuo.





Con questo auspicio su cui il nostro gruppo continuerà a lavorare auguriamo a tutti gli studenti, insegnanti personale scolastico e famiglie un buon inizio di anno scolastico. La scuola è uno spazio che va oltre le aule e i programmi, è il primo spazio vivo dove relazioni, idee identità si intrecciano ogni giorno sin dai primi anni, impegniamoci a valorizzare questo bene comune ogni giorno sempre più”.

Lo dichiara la coordinatrice Mpa di Catania Pina Alberghina.

